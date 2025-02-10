新北6藍委一階提議書全送中選會 罷團曝二階連署下一步動作

罷免團體10日前往中選會，遞送罷免選區立委提議連署書，並由聯電創辦人曹興誠舉行記者會發表聲明。（記者方賓照攝）

2025/02/10 19:30

〔記者董冠怡／新北報導〕國民黨籍新北市立法委員葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔、洪孟楷被公民團體提起罷免連署，第一階段提議書已全數送件中央選舉委員會。關於第二階段連署啟動期程及邁入二階前的規劃，罷團表示，連署腳步不會停歇，且會擴大定點與快閃連署站點、廣招志工、加強宣傳，借助社群媒體的力量突破同溫層，讓還不清楚罷免行動的選民，在了解後也能加入公民大罷免的行列。

「板橋大刪元」指出，待收到中選會通知及二階格式後，就會正式啟動二階連署，預計在40天左右收取4萬份以上連署書。在這之前，原先一階的定時、定點連署照常開張，收取民眾的同意書（讓團隊了解其願意成為二階連署人）；持續拓展連署站點，降低選民不便，加強宣傳打破同溫層；擴大招募志工進行訓練，因應未來十倍（與一階相比）連署書蒐集與造冊等文書作業；同時規劃活動所需場地商借、路權、嘉賓邀請等細節。

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「拔羅波」提到，二階預計落在3月中旬，尚待中選會公告，過程中不會停止連署，仍會在街頭推動連署行動，以及繼續增加定點連署站，目前除了暗坑文化工作室，新店地區也會再增兩個站點，坪林、深坑、石碇、烏來則採快閃方式或與當地店家合作為主的方案。

「罷洪！！刻不容楷」提及，中選會預計25天內審核完畢一階提議書，這段時間將同步進行二階準備作業，初估3月上旬啟動二階連署，並視中選會進度調整。正式啟動前，會先回顧及檢討一階不足，優化執行方式，增強下一階段效率；增加定點連署站、透過各式渠道提高能見度和參與率；廣招志工提升組織動能，確保人力充足應對更大規模的行動；未來也會擴大並增加快閃連署，行動為主、演講次之，不排除邀請來賓助講，不過核心重點還是動員、組織、擴展，確保罷免成功。

罷團「倫刪立舒」、「無獻清林」、「七星齊心斷翔」的部分，則皆表示討論後晚點回覆。

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