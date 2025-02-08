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    泰國眾議員涉性侵台灣女遊客 外交部：事發第一時間已提供協助

    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    2025/02/08 16:34

    〔記者方瑋立／台北報導〕泰國一名現任國會議員上月涉嫌強暴一名台灣女遊客，清邁地方法院已對該名議員發出逮捕令。外交部今（8）說明，我駐泰代表處當時即接獲當事人友人通報請求協助，並已第一時間表達關切及給予協助，後續將與泰方及當事人保持密切聯繫。

    泰國眾議院議員猜言帕宛（Chaiyamparwaan Manpianjit）今年1月9日涉嫌在清邁一家旅館，性侵一名台灣女子。該名女子向泰國警方報案，警方立案調查後認為確有其事，因此向清邁地方法院申請逮捕令，法院已於2月4日核發逮捕令。不過由於嫌犯為現任國會議員，無法直接在會期中逮捕，法院已去函要求國會同意。

    外交部今回應本報提問說明，我國駐泰國代表處於今年1月9日凌晨接獲本案當事人的友人撥打緊急聯絡電話請求協助，駐處除第一時間表達關切，並確認當事人已無人身安全顧慮外，也提供泰國警方及律師聯繫方式等必要協助。

    外交部指出，本案目前已進入泰國司法程序，駐處將續與泰方及當事人就本案保持密切聯繫。

    外交部強調，泰國是國人熱門的旅遊地點之一，外交部對本事件甚為重視，將持續與泰方合作，確保我旅泰國人安全。

    外交部也提醒國人，在泰國如遭遇緊急情況，請儘速與駐泰國代表處聯繫（緊急聯絡電話：＋66-81-6664006）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時尋求必要協助。

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