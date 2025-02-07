當罷免民團後盾！ 新北6綠委集結：提供代收代轉連署書服務

民進黨立委林淑芬（左起）、吳琪銘、張宏陸、蘇巧慧、李坤城及吳秉叡等人，今（7）日在立法院舉辦「做公民團體後盾，一起對抗藍白的組織力量，守護民進黨的優質立委」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/07 14:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免潮如火如荼展開，6位民進黨籍新北市立委今（7日）集結表示，藍白不僅在國會毀憲亂政、亂刪預算，現在還介入罷免活動，而民進黨新北市全體立委會做公民團體的後盾，將提供罷免連署書「代收代轉」服務，且民進黨公職絕不會搶鋒頭，並尊重民團的意志。

兼任民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧，今偕同立委張宏陸、吳秉叡、林淑芬、吳琪銘、李坤城、沈伯洋召開記者會。蘇表示，國民黨自從在國會成為多數之後，所提出的法案不論是擴權法案、沒收人民罷免權的選舉罷免法，甚至亂刪總預算，完全是毀憲亂政，已引起不分世代、不分黨派台灣人民的怒火。

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蘇巧慧直言，國民黨不思悔改，反而提出以罷制罷的惡劣行徑，既然國民黨已明目張膽介入，從提案到送案都一手主導，她有責任串連新北市的黨公職，在協調每位公職的意願後，以尊重公民團體的意志為原則提供必要協助，和黨公職一起做公民團體後盾，讓國會重新恢復秩序。

張宏陸說，國民黨已明目張膽動用黨組織對民進黨立委發動罷免，比方發動罷免他的發起人就是國民黨黨工，明明媒體都已經肉搜出來，他還矢口否認，明顯是要讓板橋更亂，用罷免他來拯救國民黨立委葉元之。

吳琪銘也質疑，罷免團體宣稱要罷免他的理由是能見度低，但他擔任立委以來都期勉自己，絕對不要淪為政治口水，而是實實在在為地方做建設，罷免他的連署站都空無一人，但新聞說罷免他的連署書有3000多份，「真的是看到鬼了」。

李坤城表示，國民黨黨工明目張膽介入罷免，但罷免的連署站門可羅雀，令人懷疑這些第一階段連署書是不是偽造；他也警告國民黨，若偽造連署書恐違反「刑法」，需要負起法律責任。

林淑芬進一步評估，國民黨在戰略上的策略就是罷免綠委，導致公民團體的訴求就不會被討論，層次拉低到只是罷免，整個焦點就會失焦，所以每一個國民黨在政治上的動作，都是精心設計過的，最終目的就是要摧毀台灣的民主制度。

吳秉叡則強調，天下興亡，匹夫有責，第二階段的連署人數必須超過公民數的10%，一定會需要很多人手協助，以他的選區新莊為例，若是在中南部、桃園或東部等地，希望響應罷免連署的民眾，可以到他的服務處，他會統一把連署書送給在這些選區發動罷免的公民團體。

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