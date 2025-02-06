列壯世代發展小故事 張育萌：巧得嚇人、看完覺得毛骨悚然

NGO工作者張育萌指出「壯世代」的概念早在2020就被提出，在2021年更被註冊了10種「壯世代」商標，之後一路「滲進立法院」、成立「壯世代協會」等組織，並花不到3個月就通過專法。對此張育萌直言，這些過程「巧得嚇人」，看完「就覺得毛骨悚然」。（圖擷自臉書）

2025/02/06 09:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城推動的「壯世代政策與產業發展促進法」被疑圖利、違反利益迴避，NGO工作者張育萌繼日前列出吳春城過去一年強推「壯世代」的事蹟，昨深夜也再度回顧，指「壯世代」的概念早在2020就被提出，在2021年更被註冊了10種「壯世代」商標，之後一路「滲進立法院」、成立「壯世代協會」等組織，並花不到3個月就通過專法。對此張育萌直言，這些過程「巧得嚇人」，看完「就覺得毛骨悚然」。

張育萌昨深夜在臉書以10點分享「吳春城的『壯世代』之旅」，列出從2020年以來是如何推廣「壯世代」的概念，並早在2021年就註冊了10種「壯世代」商標，之後更「滲進立法院」，並陸續成立「壯世代協會」、「壯世代社會企業」，去年更用光速排審吳春城的「壯世代專法」，只花不到3個月就通過。張育萌直言吳春城示範了，什麼叫「把每個小故事合在一起看，就覺得毛骨悚然」。

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張育萌質疑，「吳春城曾說，法案的推動常常是讓『議題日常化』的方式；老實說，誰會想到壯世代『肌少症』的社群串連之前，就已經有一家『社會企業』去註冊『壯世代商標』？」他也諷刺「巧得嚇人，家人、社會企業、商標、投標、光速立法，就這麼出現在同一個故事裡」。

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