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    補助中市道路改善8成經費發言權被沒收 內政部次長董建宏有獎徵答突破

    補助8成中市道路改善預算發言權遭沒收，董建宏有獎徵答突破。（記者蘇孟娟攝）

    補助8成中市道路改善預算發言權遭沒收，董建宏有獎徵答突破。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/05 14:24

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市府今日舉辦進化北路道路改善完工典禮，相關預算7200萬中，中央補助高達82%，內政部政務次長董建宏受邀參與，但典禮中盧秀燕個人致詞逾10分鐘後，市府以來賓眾多無法逐一邀請致詞，僅邀董建宏上台「有獎徵答」，董建宏趁機強調，今日的道路工程經費中央補助8成多，就是來自前瞻計畫預算，但今年前瞻預算還躺在立院，盼地方首長發揮影響力，更期待立委支持內政部預算，以協助地方建設。

    今日開工典禮中，地主盧秀燕強調，道路改善完成她第一要謝謝台中市議會通過預算，第二個感謝選區立委等爭取、感謝內政部補助82%，台中只要自籌18% ，感謝立委及內政部大力幫忙，第三感謝沿線商住家配合，讓道路改善。

    盧秀燕個人致詞逾10分鐘後，以現場來賓均已逐一介紹過，若全邀請致詞「可能要講到下午」，直接跳到典禮有獎徵答橋段，邀董建宏與到場立委、議員等幫進行有獎徵答提問；董建宏把握拿到麥克風機會向在場群眾說明，這項道路改善工程中央補助近6千萬，因工程是前瞻計畫預算補助，但今年前瞻預算「還躺在立法院」，他希望相關預算能獲立法院持續支持。

    董建宏說，去年一年內政部補助台中市多達195億元，他也是台中市民，有機會代表台中人到中央服務，他也要拜託盧市長，中央地方一起共同努力，也期待立委支持內政部預算，推動地方建設。

    董建宏一講完，盧秀燕拿回麥克風強調，她過去擔任過立法院財政委員會主席「管中華民國總預算」，當年總統蔡英文創中央總預算新高約2兆，現任總統賴清德上任也想做事，「中華民國總預算第一次破3兆」，這次有刪掉一些，最後通過2兆9千億，「雖然刪蠻多的，但因分母提高」，現在通過的預算比蔡總統多，她對著董建宏說，「重點是你要補助更多」。

    對於會中發言權被技巧性「沒收」，董建宏事後強調，內政部去年補助台中市195億全是攸關民生的預算，包括租金補貼台中市補助最多，內政部推動政策需要立法院進一步在預算解凍，並針對刪除的經費重新討論，因為相關預算均攸關民生及地方發展。

    董建宏說，今日的道路工程改善預算就是來自前瞻計畫預算，但今年前瞻預算還躺在立院，他懇請地方首長發揮影響力說服立院，重新改變討論總預算如何合理分配，國家才能往前走一步。

    董建宏（左）受邀參與台中市進化北路工程改善開工典禮，與盧秀燕同台。（記者蘇孟娟攝）

    董建宏（左）受邀參與台中市進化北路工程改善開工典禮，與盧秀燕同台。（記者蘇孟娟攝）

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