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    首頁　>　政治

    藍白醞釀罷免陳俊宇？ 宜蘭縣黨部：堅信縣民不會受操弄

    宜蘭親藍公民團體上月啟動區域立委陳俊宇罷免案連署，藍白有意醞釀聯手推動。陳俊宇強調，問政成果及地方服務鄉親有目共睹，會持續努力做好份內工作。（記者王峻祺攝）

    宜蘭親藍公民團體上月啟動區域立委陳俊宇罷免案連署，藍白有意醞釀聯手推動。陳俊宇強調，問政成果及地方服務鄉親有目共睹，會持續努力做好份內工作。（記者王峻祺攝）

    2025/02/05 13:10

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全國掀起大罷免浪潮，宜蘭親藍公民團體上月啟動區域立委陳俊宇罷免案連署，藍白有意醞釀聯手推動。對此，陳俊宇回應，問政成果及地方服務鄉親有目共睹，會持續努力做好份內工作；民進黨宜蘭縣黨部則強調，堅信縣民不會受到操弄。

    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，藍白欲罷免陳俊宇想法，不過是一場政治鬥爭的延伸，只是一種輸不起的報復性罷免，民主社會中，政治人物應以民意為依歸，廣大鄉親也會明辨是非，強烈呼籲藍白兩黨勿因一己之私，無視民意與地方發展需求。

    他說，陳俊宇基層出身，長期深耕宜蘭地方，自擔任立委以來，表現深受鄉親肯定，在立法院不僅捍衛政府預算，確保國家建設順利推進，同時也勇於向執政團隊提出改革建言，展現專業與擔當，並為宜蘭爭取大量經費及重大交通設施，積極推動地方發展。

    陳俊宇也公布第11屆第2會期成績單，出席率、質詢率百分百，自擔任立委後，在嚴格把關中央預算的同時，地方服務也不懈怠，至今累積1992件選民服務案，另有167次免費法律諮詢，並強調會持續努力、認真做好自己的工作，為鄉親、為宜蘭打拚。

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