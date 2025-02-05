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    再揭李彥秀未申報美國豪宅 高嘉瑜：為何選舉後總有錢買？

    民進黨前立委高嘉瑜5日召開記者會，爆料國民黨立委李彥秀疑在美隱匿的第二間豪宅，質疑李彥秀持續收集加州豪宅卻不做財產申報。（記者廖振輝攝）

    民進黨前立委高嘉瑜5日召開記者會，爆料國民黨立委李彥秀疑在美隱匿的第二間豪宅，質疑李彥秀持續收集加州豪宅卻不做財產申報。（記者廖振輝攝）

    2025/02/05 12:56

    相關新聞：高嘉瑜爆在美置產持綠卡 李彥秀：我只有中華民國國籍、房產皆有申報

    〔記者甘孟霖／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜近日質疑國民黨籍立委李彥秀位於國外的房產，更質疑李是否擁有綠卡。今高嘉瑜更召開記者會揭露，李彥秀除了財產申報上登記一間2016年6月在加州爾灣買的房子，另還有一間同年9月也於加州爾灣買的房子，市價達1.38億元新台幣，且未做財產申報；此外，還有一間位於美國加州富勒頓於2021年購入，且並未做財產申報。

    高嘉瑜質疑李彥秀為何總在選後購入海外房產？資金從何來？對此李彥秀回應，美國房產一直以來只有2016年6月購入爾灣一棟，以及2021年購入富勒頓一棟，皆有進行財產申報。

    高嘉瑜今日表示，李彥秀被發現美國擁有多間房產，而且還刻意隱匿不申報，她秀出google map街景可見，第一間爾灣房子與富勒頓房子僅距離25分鐘車程，地緣上非常接近；且富勒頓房子是用李彥秀與其夫侯冠群的家族信託基金名義購買，而後於2024年2月轉移至李彥秀名下，同年5月售出。

    高嘉瑜更指出，2016年9月，李彥秀更用「全現金」購入另一個爾灣房產，4房、4衛浴，約138坪，現值約1.38億元新台幣，且此間房產並未進行申報；而第一間爾灣房購入金額約230萬美元，現值約500萬美元。

    她質疑，身為政治人物為何有這麼多錢？為何李彥秀總在立委選舉過後的2016年、2021年立刻於海外購置房產？資金是從哪裡來？這些錢與選舉有無關聯？歷次公職人員財產申報，為何從不申報、刻意隱匿鉅額上億的國外信託基金？這些財產來源為何？透過何種管道、手法，可將從不申報的鉅額上億資金，移轉到海外洗成信託？李在中國三亞購入的豪宅，錢是怎麼進中國、又是如何交付？李在美國究竟有多少豪宅？買賣賺了多少錢？持有這麼多海外房產目的為何？是否持有綠卡？這都應該向大眾說明。

    民進黨前立委高嘉瑜5日召開記者會，爆料國民黨立委李彥秀疑在美隱匿的第二間豪宅，質疑李彥秀持續收集加州豪宅卻不做財產申報。（記者廖振輝攝）

    民進黨前立委高嘉瑜5日召開記者會，爆料國民黨立委李彥秀疑在美隱匿的第二間豪宅，質疑李彥秀持續收集加州豪宅卻不做財產申報。（記者廖振輝攝）

    高嘉瑜今（5日）召開記者會，揭露李彥秀有未申報的美國豪宅。（記者甘孟霖攝）

    高嘉瑜今（5日）召開記者會，揭露李彥秀有未申報的美國豪宅。（記者甘孟霖攝）

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