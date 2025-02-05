賴總統盼朝野和諧 江啟臣：遺憾只聽到喊話但沒對話

立法院副院長江啟臣。（資料照）

2025/02/05 13:10

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統多次公開表達期盼朝野和諧、社會團結。立法院副院長江啟臣今接受電台專訪直言，遺憾只聽到喊話但沒對話溝通的實際行動，恐怕解鈴還須繫鈴人。

江啟臣今天接受資深媒體人黃光芹專訪表示，目前台灣政治生態的氛圍是真的滿對立的，但比較遺憾的是，「只聽到喊話，但沒有對話」，喊話很多，卻沒有對話溝通的實際行動，這是比較可惜和遺憾的。

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江啟臣說，雖然選舉、罷免、創制、複決是公民的權利，大家也必須尊重，但畢竟政治還是事在人為，尤其是朝野各政黨的領袖，如何有效扮演政治領袖的角色，達到自己嘴巴所講的國泰民安、社會和諧和國家團結，「不管你是多數總統還是少數總統，大家都會看領袖的表現，不管是對內對外都一樣」。

江啟臣表示，他希望這樣的政治氛圍能夠有所改變，大部分的民眾一定還是不希望有勞民傷身的事情，希望政治能夠和諧，大家能夠以民為本來做事。

江啟臣指出，當初賴總統還是行政院長時，2018年10個公投有7個通過，賴當時說自己是民主萬歲的人，會接受公投結果且配合辦理，「希望現在的賴總統和當年的賴院長是沒有改變的，接受民主選舉的結果，尊重立法院民主審議的結果，這應該是個大原則」，而在這個原則底下，哪一些細節可以再做討論的都可提出。

江啟臣認為，總統有他的高度，在憲政上可以行使他的權力，包括院際協調，因為行政院長也是總統任命的，恐怕解鈴還須繫鈴人，化解僵局的關鍵在哪，相信大家都很清楚。

對於行政院長卓榮泰嗆在野不敢倒閣，江啟臣表示，憲政上的規定是這樣，但實務上各政黨都會以自己的利益為優先考量，這件事目前不太容易發生的。

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