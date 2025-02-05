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    罷免也要藍白合？藍營青年軍今送件 稱盼各方合作罷免吳沛憶

    國民黨青年軍組成「罷吳四騎士」，今天至中選會送件罷免吳沛憶。（「憶事吳成」團隊提供）

    國民黨青年軍組成「罷吳四騎士」，今天至中選會送件罷免吳沛憶。（「憶事吳成」團隊提供）

    2025/02/05 11:27

    〔記者蔡思培／台北報導〕大罷免潮來臨，台北市公民團體號召罷免國民黨立委，5名藍營立委第一階段門檻都已達標，國民黨青年軍也針對民進黨立委吳思瑤、吳沛憶進行罷免提議連署，吳沛憶罷免案今天已經送件。至於未來是否會在罷免上「藍白合」，罷吳團體指，希望在吳沛憶罷免上與各方勢力合作達到目標。

    國民黨青年軍滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安4人組成「罷吳四騎士」鎖定罷免吳思瑤、吳沛憶，並在今天至中選會送件罷免吳沛憶。劉思吟指出，今天送件2678份提議書，進行連署時許多民眾質疑在地方未看到吳沛憶，甚至有民眾不知道吳沛憶是立委。她也提到，團隊分批整理連署書，吳沛憶文件先送件，吳思瑤部分仍在造冊中。

    至於未來是否會有罷免其他民進黨立委的團體合作，劉思吟指目前尚未聯繫，未來若聯繫會討論。滿志剛補充，目前「蟾蜍剋星」是鎖定中正萬華與士林北投立委罷免，還不清楚其他團隊想法，他們希望讓政治更好、更清明，若有其他可能性不會排除，但目前無規劃。

    由於民眾黨代理主席黃國昌也點名民進黨立委許智傑、鍾佳濱不適任，未來罷免是否會與民眾黨合作也引關注。滿志剛說，希望在吳沛憶罷免上與各方勢力合作達到目標，現在先把自己顧好，在看能不能做更多事。

    劉思吟強調，此次罷免行動不僅是對個別政治人物不作為的反映，也是對提升民意與公共服務責任感的呼籲；團隊將繼續努力，確保每一份連署都能表達民眾聲音。

    另外，國民黨不分區立委提名人丁瑀原有意發起罷免立委王世堅，但昨天國民黨北市黨部主委卻指王世堅是民進黨良心，喊話不要罷免王。丁瑀今天表示，國民黨會以國民至上，台灣哪裡有需要，他就會到哪為民而戰，他也會繼續監督民進黨立委、市長、院會、部會、總統等層級，國民黨年輕人要展現團結力量大，一定會繼續為民服務。

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