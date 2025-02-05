畫蛇添足！蔣萬安燈會祈願寫錯「蛇」 自嘲「回家罰寫」

台北市長蔣萬安在西本願寺「祈福燈林區」的祈福卡，被發現寫錯字，將蛇右邊的「它」寫成「宅」，蔣萬安表示，會回家好好罰寫。（取自蔣萬安臉書）

2025/02/05 11:27

首次上稿 10:21

更新時間 11:27

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安日前邀請2025日本台灣交流協會代表片山和之夫婦等人觀賞台北燈節時，寫下的祈願卡「風調雨順、合境平安、蛇麼都好、台日友好」，被發現將「蛇」右邊的「它」寫成「宅」，引起討論；民進黨台北市議員陳怡君認為，跟日本交流應該用嚴謹的態度以表尊重，且身為首都市長應該注重細節，以免失禮。蔣萬安今天早上出席國際書展活動前受訪笑答「會回家好好罰寫」。

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台北燈節2日點燈，蔣萬安3日邀日本駐台代表片山和之夫婦、副代表高羽陽及日本搖滾天團主唱等人一起逛台北燈節賞燈，並在西本願寺「祈福燈林區」的祈福卡上寫下祈願；片山和之寫下「日台友誼，萬古長青」，蔣萬安則是寫下「風調雨順，，合境平安，蛇麼都好，台日友好」16字。

眼尖的民眾發現，蔣萬安把「蛇」字右邊的「它」寫成「宅」，引起討論；陳怡君找出書法教學影片及「蛇」字的行書寫法表示「根本沒這個字！」她認為，跟日本交流應該用嚴謹的態度、以表尊重，且蔣萬安身為首都市長，應該注重細節，以免失禮。

陳怡君指出，蔣萬安不只筆誤，過去也曾多次發生口誤，包括把國際奧會說成國際拳總，也曾經把「自詡」、「瞠目」讀音念錯，自爆被兒子罰念罰寫30遍，沒想到過幾日後，又再度將「戰戰兢兢」的讀音念錯，在公開場合屢屢出糗。

陳怡君說，台灣跟日本多年友好，小錯固然無傷大雅，但蔣萬安身為首都市長，又本是使用正體漢字生活的台灣人，在日本訪賓面前出此洋相，總不免讓人覺得有失禮儀，希望未來不要再犯下粗糙的錯誤，也提醒蔣萬安幕僚，應幫市長多多注意錯字。

台北市長蔣萬安今（5）日前往台北國際書展，於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

台北市長蔣萬安在西本願寺「祈福燈林區」的祈福卡，被發現寫錯字，將蛇右邊的「它」寫成「宅」，蔣萬安表示，會回家好好罰寫。（取自蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安日前邀日本駐台代表片山和之夫婦等人一起觀賞台北燈節。（取自蔣萬安臉書）

日本駐台代表片山和之在西本願寺「祈福燈林區」的祈福卡上寫下祈願「日台友誼，萬古長青」。（取自蔣萬安臉書）

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