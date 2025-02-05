當家鬧事是藍白兩黨！ 林志潔籲罷免冷卻期加強宣講與持續收件

當家鬧事是立院藍白兩黨，陽明交大教授林志潔籲罷免從一階進入二階的審查的冷卻期應加強宣講與持續收件。（記者洪美秀攝）

2025/02/05 11:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台大罷免行動持續進行，新竹市包括罷免藍委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安的第一階段連署提議已送進中選會，預計2月底會有結果，並進入第二階段的10%連署階段，對還有長達25天的審查期，協助發動罷免的陽明交大法律教授林志潔今天也提到，在罷免一階進入二階的罷免冷卻期，最重要的是要不斷宣講與持續收件，因為立院當家鬧事的藍白兩黨，人民才是國家的主人，籲大家展現公民權，守護台灣國家安全。

林志潔提到，罷免有三個階段，就是一簽二簽三投票，其中第一階段的罷免是提議，第二階段是連署，第三階段是投票，在新竹市第一階段需要選舉人數的1%，就是大約4千人，到第二階段需要選舉人數的10%，需要4萬人，而從一階到二階的審查期近1個月時間，很容易成為罷免冷卻期，她認為應透過不斷的宣講和持續收件，來維持罷免熱度。

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她說，目前藍白對罷免行動提的口號是「當家不鬧事」，此時就須加以反制，因為在立法院當家的是藍白兩黨，但藍白在國會1年佔著多數已通過許多毀憲亂政的法案，尤其在預算上，影響國防、民生及科技和文化預算的法案，此時，應讓藍白兩黨知道，人民可以罷免不適任的立委，人民是國家的主人，且民眾應發出聲音，基於保護國家安全，避免中共滲透的重要關鍵就是透過罷免的方式來展現。

林志潔說，從一階段到二階，需要更多資源籌備，同時應密集宣講（例如反擊所謂當家不鬧事，因為國會的多數是藍白，過去1年就是在國會挾人數當家的多數，卻不務正業沒有專業亂刪預算，這才是鬧事），並且持續收件以做第二階段聯繫用。

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