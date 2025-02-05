大罷免陸續進入二階段 林志潔給3點建議

陽明交大法律學者林志潔。（資料照）

2025/02/05 10:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地公民罷免團體3日向中選會遞交19名國民黨區域立委的第一階段罷免提議書，對此陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔對罷免進入第二階段提出3點建議。

林志傑在臉書PO文表示，給進入第二階段罷免的三點建議，第一，一定要有定點可供連署和收件，快閃可以偶一為之，但無法成為常態，固定的據點讓民眾坐下來好好寫，可以提高有效連署率。在二階時會有地方選務機構參與，篩選過濾只會更為嚴格，沒有定點容易寫錯，將大大減低連署成功率。

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第二，在連署與清點文件時，嚴禁拍照錄影，尤其不能拍到連署書。在收受連署的期間，志工和同仁都同意，全辦公室唯一能拍照的只有我，當時是為了呼籲大家出來和拜託助印，拍了一些需要的背影照，要非常注意絕對不可導致個資外流。若有民眾要求要和我合影，都在固定地點，遠離收件區。

第三，所有收到的連署書每天結束後立刻清點封存，鎖入保險櫃，杜絕被拿來做個資目的外使用的可能。民眾對個資保護意識提高，還有你要罷免的人一定無所不用其極的找各種麻煩，第二階段時間有六十天，務必先有萬全準備。

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