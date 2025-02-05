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    李彥秀美國置房產 吳欣岱：還好意思鼓吹疑美論

    台灣基進吳欣岱公布兩份資料，質疑李彥秀買房的錢從哪裡來？（取自吳欣岱臉書）

    台灣基進吳欣岱公布兩份資料，質疑李彥秀買房的錢從哪裡來？（取自吳欣岱臉書）

    2025/02/05 09:45

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委李彥秀在美國購置的房產引發爭議，台灣基進吳欣岱今（5）日質疑買進賣出價差，是否如實向台灣政府申報？更指出李彥秀舔中、弱化台灣防禦，卻把家人、財產都送到美國，「還好意思在台鼓吹疑美論嗎？」

    前民進黨立委高嘉瑜揭露李彥秀在美國加州購置豪宅，且為節省稅金申請自住，質疑李彥秀持有綠卡；今天將再召開記者會，揭露李彥秀疑似在加州擁有第2間豪宅，是否擁有秘密金庫？海外資金錢從哪裡來？是否持有綠卡想投資移民美國？

    吳欣岱一早則在臉書貼出兩份資料，指出李彥秀有兩點應該說明：在美國的物產買進賣出價差，是否如實向台灣政府申報？所謂的「the Hou and Lee Family Trust」，若是配偶侯冠群和她的小家庭基金，和她一開始聲稱財產多為繼承、持分少的資訊明顯有出入。

    吳欣岱說，李彥秀不是家族有錢，而是本人就很有錢。而這些錢是哪裡來的？她在美國念完研究所後，在台灣做過的工作只有國民黨民代，為何個人可以擁有這麼多資產？

    吳欣岱表示，更重要的是，李彥秀為什麼要把資產分散在海外？且看起來美國是投資重點。李彥秀舔中、弱化台灣防禦，再把家人、財產都送到美國，「還好意思在台鼓吹疑美論嗎？」而台灣為什麼到現在還沒有防範這種賣台立委的機制？

    台灣基進吳欣岱公布兩份資料，質疑李彥秀買房的錢從哪裡來？（取自吳欣岱臉書）

    台灣基進吳欣岱公布兩份資料，質疑李彥秀買房的錢從哪裡來？（取自吳欣岱臉書）

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