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    細數黃國昌從政以來「無本生意」 林智群諷：根本是寄生獸

    律師林智群發文諷刺，從太陽花、選立委、加入時代力量到加入民眾黨，黃國昌（見圖）從以前到現在都是在玩無本生意，並酸黃「根本就是寄生獸嘛」。（資料照）

    律師林智群發文諷刺，從太陽花、選立委、加入時代力量到加入民眾黨，黃國昌（見圖）從以前到現在都是在玩無本生意，並酸黃「根本就是寄生獸嘛」。（資料照）

    2025/02/05 10:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨代理黨主席黃國昌昨在接受廣博節目專訪時稱，2026選戰將「全心全力100%投入」，並指若有藍白協調機制「完全不會排斥」。對此律師林智群發文諷刺，從太陽花、選立委、加入時代力量到加入民眾黨，黃國昌從以前到現在都是在玩無本生意，並酸黃「根本就是寄生獸嘛」。

    黃國昌昨日接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，在談到2026地方選舉布局時稱，針對2026選戰民眾黨不會缺席，他表示會「全心全力100%投入」，不管全台輔選，還是直接下去挑戰其中一都的地方首長。黃國昌也稱，新北目前是他的責任區，從沒停止過在新北耕耘，如果有藍白協調機制，「我完全不會排斥」。

    林智群對此則發文質疑，「黃國昌這個人從以前到現在，都是在玩無本生意。太陽花運動，他不是先衝進去的，也是割走成果。選立法委員，他自己根本選不上，借民進黨東風才上去的。時代力量，他不是創黨成員，也是割走了。現在加入民眾黨，靠的也不是他的實力（選票），而是阿北的選票，現在他又要割走了」。

    林智群也質疑「為了新北市長位置，帶民眾黨8席變成小藍，民眾黨3年後是否團滅？不干他的事。過去一年，搞違憲法案、亂刪凍預算，搞到大家不爽，仇恨值最高就是他！沒辦法罷免民眾黨，怒氣都朝國民黨立法委員去，也不干他的事」。

    林智群在文末也諷刺「你說這個人是不是一直在做無本生意？買空賣空？根本就是寄生獸嘛！」其他網友也紛紛留言酸「等下，他有責任區？」、「為什麼我看到全台輔選笑出來？」、「下一步：寄生國民黨」、「可以麻煩不要侮辱寄生獸嗎？」、「標準投機政客」、「不得不說真是很厲害，台灣政治史上，唯一搞掉兩個第三大政黨的男人」。

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