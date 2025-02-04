內埔抽獎爭議遭暗指是得主 民進黨鄉代謝縈紫嗆告

粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」po文，暗指民進黨籍鄉代抽到頭獎。（擷取自謝縈紫臉書）

2025/02/04 23:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔年貨大街連兩年摸彩，頭獎得主同一個人事件延燒，有網友及政治粉專暗指得主是民進黨籍現任鄉代謝縈紫，還扯「民進黨就是有辦法得獎」，謝縈紫今天受訪時氣憤指出，她自己今年根本沒有買摸彩券參加，網友草率P個圖就想藉由攻擊她，來抹黑整個民進黨的手段極不可取，對造謠一事不排除提告。

粉專「誰把綠色變成噁心的顏色」今天上午po出1則，將去年、今年頒獎照片內，頒獎、領獎所有人臉皆馬賽克的圖，除在下方拼接內政部介紹各鄉鎮市代表網頁的截圖，並截取謝縈紫具備民主進步黨籍的頁面，圖中加註「屏東內埔年節汽車頭獎得主與去年同一人」及「突然一切都合理了」等字樣。

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該粉專並在po文內寫下「網友嘲諷：…『看看得獎者背景不就知道了？』」、「原來查一下背景，就知道為什麼比雷打到的機率還低的頭獎，民進黨就是有辦法得獎。」、「一切，似乎就貪在陽光下…喔抱歉，ㄊㄢ寫錯了嗎？」，誤指得獎者就是謝縈紫。

謝縈紫獲訊後深感不滿，氣炸在臉書寫下，「一、本人為內埔鄉鄉民代表非內埔鄉公所職員，亦未參與關於內埔年街之抽獎活動。近期媒體報導之相關爭議，非本人權責範圍，敬請有心人士勿作不當影射。二、相關社群發言皆以截圖存證，若造成本人名譽損失，後續將委請律師追究民刑事責任，敬請有心人士於3日內自行移除，切勿自誤。」。

謝縈紫今天接受媒體採訪時也是大吐苦水，她說，自己姓謝在內政部網頁都明顯顯示，得主姓林也已相當清楚，這個擺明就是隨便p個圖就想藉流量攻擊她和民進黨的手法，完全不可取，她指出，鄉公所員工在年假期間必須要全體出動到場值勤，相當辛苦，相信整個活動都是公平公正，重申這種擺明為攻擊而攻擊的謠言絕不可取。

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