中研院經費遭藍白刪凍 院長廖俊智：將讓全球以為台灣不重科研

中研院院長廖俊智表示科研經費被刪凍，在全球重視科研發展、科研與國防、政治、經濟緊密結合的現在，恐讓全球以為台灣不重視科學研究。（記者楊媛婷攝）

2025/02/04 15:36

〔記者楊媛婷／台北報導〕立院凍結中研院業務費3成共12億元，並刪減中研院出差旅費15%、媒宣費6成、設備費約1億多元，中研院院長廖俊智今（4日）表示，台灣投入科研的經費已落後許多國家，現是國防、經濟、政治和科技緊密合作關鍵時刻，我國未加碼投資反而大幅刪凍，他國將如何看待台灣不言可喻。

過去兩蔣總統從未刪減過我國科研指標與龍頭機構中研院經費，由藍白主導的立法院竟做了，中研院在預算總審查前曾發出請願書，盼立院不要刪凍預算，但藍白仍史無前例大幅度刪凍中研院經費，廖俊智今出席台北書展中研院攤位開幕茶會，會前被問及經費遭立院刪凍表示，現在正是全球科研競相發展的緊要關頭，尤其科研的進展跟國防、經濟、政治都密切相關，台灣投入科研的經費不但沒有增加投資，反而被大筆刪減，恐讓全球誤以為台灣不重視科研，會影響其他國家與國內外的科學家們看待台灣的方式。

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廖俊智進一步指出，立院刪凍中研院預算打擊許多研究人員的士氣，不只是中研院的經費遭刪凍，許多學研單位也遇到同樣的情況，台灣對待科學家的待遇已經落後其他國家，國內的這些研究人員認真投入研究，卻不被重視，甚至經費還被刪凍，還要被各種指點，心理層面當然會不平，也坦言收到許多研究人員私訊擔憂抱怨，還有很多約聘僱人員擔憂可能會面臨失業問題，現在影響的是人員的心理層面，但未來這西人員可能會選擇化為行動跳槽到他國或民間，則還要觀察。

廖俊智表示，業務費遭立院凍結3成，費用雖然之後可以解凍，但是一個研究計畫除研究員外，還需要約聘僱人員、研究助理等共同完成，在招募時若助理人員知道經費來源不穩定，都會影響就職意願，呼籲立院不僅不要刪凍中研院經費，還應該要支持增加經費，讓國家投入科研的經費更充裕。

中研院的出差旅費也被刪減15%，將影響研究人員出國交流、參加國際會議，廖俊智表示，雖然國際會議很多都有線上，但要跟國際頂尖科學家有更深入的交流或建立情誼，還是會需要面對面相處。

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