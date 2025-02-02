黃國昌台南發放發財金 老里長：紅包錢從哪來？

南市小西門里長曾俊仁舉牌「抗議黃國昌、背骨變色龍」，問黃國昌紅包錢哪裡來。 （記者王姝琇攝）

2025/02/02 18:36

〔記者王姝琇／台南報導〕今日大年初五，民眾黨代理黨主席黃國昌到台南市黨部發送壹圓發財金，南市小西門里長曾俊仁與多位志工現場舉牌「抗議黃國昌、背骨變色龍」成為現場小插曲。

黃國昌接任代理黨主席後首度到台南辦活動，準備1000份壹圓發財金、400餘人到場參與。台南老里長曾俊仁則和平地拿著舉牌「抗議黃國昌、背骨變色龍」，署名「林俊憲後援會」，現場引起小騷動。

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曾俊仁強調，他要發紅包我們都很歡喜；但請問紅包錢從哪裡來？「我們知道柯文哲的帳務、財務不清，錢從哪裡來要交代清楚。」 他接著說：「黃國昌背離太陽花學運核心價值，與國民黨傅崐萁聯手製造違法亂紀的法案，就是要賣台，自己是理性表達和平抗議，不會像黃國昌一樣大吼大叫」。

黃國昌昨日先前往楠西地震災區，再轉往台南市黨部發送發財金，他致詞時表示，此次地震在楠西區造成嚴重災情，此次前往發現有些民眾房子受損嚴重，但沒有貼紅單、黃單，代表沒辦法得到政府補助，初估超過1000戶，已立即要求民眾黨立法院黨團聯絡內政部國土署盡速協助災民。

黃國昌強調，台南的事就是民眾黨的事，接下來兩年會用具體行動，讓台南鄉親知道民眾黨是愛台灣、愛鄉土、清廉的政黨，未來一定要在台南市議會有自己的黨團。

民眾黨代理黨主席黃國昌今天到台南市黨部發送壹圓發財金。（記者王姝琇攝）

民眾黨代理黨主席黃國昌今天到台南市黨部發送壹圓發財金，約400餘人參與。（記者王姝琇攝）

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