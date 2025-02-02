上任不到半年「美中置產上億」 高嘉瑜︰李彥秀錢從哪來？

民進黨前立委高嘉瑜今（2）日發文指出，她在去年1月質疑李彥秀房產的問題，但對方過了1年都不願回應，令越來越多網友跟進質疑其資金來源。（資料照、圖擷取自「高嘉瑜」臉書粉專，本報合成）

2025/02/02 15:49

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委聯手刪總預算、強推爭議法案，讓全台掀起「大罷免潮」，李彥秀、徐巧芯、王鴻薇等國民黨立委，已突破罷免第一階段門檻，近期就會送件。對此，民進黨前立委高嘉瑜今（2）日發文指出，她在去年1月質疑李彥秀房產的問題，但對方過了1年都不願回應，令越來越多網友跟進質疑其資金來源。

高嘉瑜今日中午發文指出，國民黨立委李彥秀在全台罷免藍委中的第一階段，就已突破2.3萬人，遠超過第一階段門檻所需的3181份。針對民眾踴躍連署罷免李彥秀的現象，高嘉瑜認為，「不僅代表長期意識形態掛帥的李彥秀仇恨值居高不下，更要面對的是政三代快速累積的財富跟美國、中國海外置產的資金來源！」

高嘉瑜也翻出去年她在1月初召開記者會，質疑李彥秀2016年選上立委，卻在上任4個月左右，就在美國加州爾灣高檔住宅區、中國海南島三亞市精華地段置產上億，「也就是說李彥秀一當選立委後，就急急忙忙地把大量的資金，移轉到美國去置產，甚至李彥秀每年也長期待在美國，到底是不是在計畫投資移民美國？有沒有綠卡？」

高嘉瑜指出，李彥秀在人前說疼惜港湖愛港湖，背地裡卻是竭盡所能的把家當搬到美國去，「可以說李彥秀從上任立委的第一天起，就開始背叛港湖選民！」，她還提到，事後李彥秀面對質疑不敢直球對決、把申報內容的「錯誤」怪給助理，還曲解《選罷法》104條第1項規定，提告她從選舉公報整理出來的10點質疑。

高嘉瑜表示，「試問一個正常的地方民代、三代議員的政治世家，手頭怎麼會有這麼多錢？又為何要在美國、中國三亞置產？」，同時她針對李彥秀受訪時辯稱「法律人不接受拿司法當遮羞布的說法」，怒斥李彥秀不斷浪費司法資源、消費法律，卻無法具體指出「哪一點不實」。

高嘉瑜直言，「一直以來跟建商財團站在一起的李彥秀，也難怪日前會幫剝削學生、炒地皮的特權逃漏稅騙子侯租公（新北市長侯友宜）護航，因為他們都是建商財團的守護者、也都是高高在上、名下有價值數十億不動產的既得利益者！」

民進黨前立委高嘉瑜今（2）日發文指出，她在去年1月質疑李彥秀房產的問題，越來越多網友跟進質疑其資金來源。（取自「高嘉瑜」臉書粉專）

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