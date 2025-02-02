本屆立委就職週年∕大罷免正式啟動》雙北李彥秀王鴻薇爆量 罷洪續升溫

新北市國民黨籍立委洪孟楷（左）表示，對次罷免案會平常心面對。（記者翁聿煌攝）

2025/02/02 05:30

〔記者蔡思培、翁聿煌／綜合報導〕昨天是本屆立委就職滿一年，依選罷法規定可提出罷免。北市罷免國民黨立委李彥秀、徐巧芯、王鴻薇的公民團體都指出，響應罷免的提議人數已突破第一階段門檻，近期就會送件；新北市罷免第一選區立委洪孟楷行動持續升溫。

「港湖除銹」團隊楊先生說，罷免李彥秀第一階段門檻約需三一八○份，目前已獲得二．三萬人連署，且連署者持續增加中。團隊表示，第一階段門檻去年底就達標，但二階段罷免時間有限，仍會持續舉辦連署，目標是獲得五萬份連署，接下來內湖、松山饒河街都會設有連署站，近期將送件罷免。

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罷免王鴻薇的「山除薇害」團隊指出，第一階段門檻約為二七四○份，去年已有一．五萬人連署，且團隊春節期間也沒有休息，初一至初三每天都有近千人連署，預計下週一開工日送件。

罷免徐巧芯的「剷除黑芯」團隊指出，第一階段門檻約為三千份，目前收到一萬多份連署。「剷除黑芯」也與松山信義區店家合作，提供連署書收件，接下來還會增加站點擴大連署，預計二月七日前送件。

罷免國民黨立委賴士葆「文山退葆」昨也在捷運動物園站、景美商圈舉辦連署；罷免國民黨立委羅智強的「大安強強滾」則在永康公園進行連署。

此外，在新北市，第一選區罷免洪孟楷行動持續升溫，公民團體自主發起連署行動，於春節期間持續進行，並於農曆初四、初五在淡水、林口、泰山等地進行快閃及固定連署活動。

指監督預算是職責

洪孟楷：平常心面對

洪孟楷表示，監督政府及預算是立委的職責，他在地方上長期爭取建設，改善交通，帶動地方發展，對於罷免他會平常心面對，對於自己的工作會腳踏實地，持續努力。

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