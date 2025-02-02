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    吳靜怡遭跟蹤信義警分局長自請處分 蔣萬安：支持警方依法依規執法

    台北市長蔣萬安今天上午與立委徐巧芯、北市議員秦慧珠等人前往松山霞海城隍廟參拜，並發放發財金給民眾。（台北市政府提供）

    台北市長蔣萬安今天上午與立委徐巧芯、北市議員秦慧珠等人前往松山霞海城隍廟參拜，並發放發財金給民眾。（台北市政府提供）

    2025/02/02 10:50

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    是誰下令逼警跟隨百姓？ 吳靜怡諷蔣萬安：不解釋卻讓人不意外

    〔記者蔡思培／台北報導〕時事評論員吳靜怡昨在臉書指控，她參加罷免國民黨立委徐巧芯活動卻一直被警察跟蹤，並要求台北市長蔣萬安給交代。台北市警局信義分局昨坦言逾越比例原則，現場指揮官、分局長李憲蒼指令欠缺明確，已自請處分。台北市長蔣萬安今（2）日表示，他的態度一向是支持警方依法依規，在應有範圍內執法。

    蔣萬安今天上午與徐巧芯、北市議員秦慧珠等人前往松山霞海城隍廟參拜，並發放發財金給民眾。蔣萬安在發表談話時，感謝廟方發揮救人濟世精神慈悲為懷，每天有寒冬送暖獎、白米捐贈、點燈祈福，去年北市建城100周年還特別參加繞境大典，他也祝開工日鄉親財源廣進、身體平安發大財。

    被問起吳靜怡昨天遭警察跟蹤一事，蔣萬安表示，任何集會活動，警察局的責任就是確保安全、避免衝突，他強調自己的態度，一向就是支持警方依法依規，在應有範圍內執法。

    徐巧芯也指，警方好像有基於人身安全考量，這部分還是要由警分局說明，但她認為行政單位非常為難，希望雙邊放下對立，任何人發生意外都不樂見，雖然她是被罷免的一方，仍希望罷免人平平安安。

    至於是否擔心回到戒嚴、傷害民主，徐巧芯則認為這樣說「太多了」，若這樣就說戒嚴、傷害民主，「那以前算什麼」？

    吳靜怡昨在社群平台發文指控，她從松山慈惠堂到永春小公園一路被警察跟蹤，一直繞到派出所才敢停車，她也要求警局警員溝通，警察仍繼續跟，她認為「蔣萬安是不是要給小市民弱女子一個交代」？

    北市警局信義分局昨表示，罷免徐巧芯團隊以「發送過年春聯，傳達民主理念」為由，在松山慈惠堂山下虎山登山口申准合法集會活動，警方基於安全維護編派警力在現場進行秩序維護及交通疏導，由於當天蔣萬安、徐巧芯也要至松山慈惠堂參拜，為防止不同意見民眾衝突，才派遣員警跟隨參加罷免活動的知名人物。

    信義分局坦言，跟隨吳靜怡至信義分局五分埔派出所一帶，已距活動現場有一段距離，確實逾越比例原則，現場指揮官分局長下達指令欠缺明確，已自請處分，之後也會精進勤務作為，以符合民眾期待。

    媒體人吳靜怡發文透露，自己參加罷免團體活動期間，竟遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

    媒體人吳靜怡發文透露，自己參加罷免團體活動期間，竟遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

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