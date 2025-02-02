是誰下令逼警跟隨百姓？ 吳靜怡諷蔣萬安：不解釋卻讓人不意外

媒體人吳靜怡發文透露，自己參加罷免團體活動期間，遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

2025/02/02 10:59

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吳靜怡遭跟蹤信義警分局長自請處分 蔣萬安：支持警方依法依規執法

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委強推爭議法案，引發全國掀起「大罷免潮」，政治評論員吳靜怡昨到松山參加罷免活動，卻在參加活動期間遭到警察跟蹤，引發外界熱議。吳靜怡今日發文向台北市長蔣萬安喊話，直呼「38分鐘被警察跟監，讓我深刻體會那38年，有多少人活在警備總部監控、威嚇的痛苦和陰影之中！」並批蔣萬安「逃避問題，但卻讓警察局長自請處分，「萬安，您的不解釋很可惡，但卻讓全台灣人都不意外」。

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罷免國民黨立委徐巧芯團隊昨日於松山慈惠堂山下虎山登山口，申准發送春聯與傳達民主理念活動，並邀政治評論員吳靜怡一同參與，後續吳靜怡卻在社群平台發文透露，她在參與罷免團體活動期間，竟遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方還聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。

北市警局信義分局對此則回應，台北市長蔣萬安、立委徐巧芯等人昨日中午也到松山慈惠堂參拜，為防止不同意見民眾衝突，遂派員跟隨參加罷免活動的知名人物，但員警跟隨至離活動現場有一段距離，確實逾越比例原則，現場指揮官、信義警分局長李憲蒼指令欠缺明確，已自請處分。

吳靜怡今日上午在臉書發文向蔣萬安喊話，她表示「親愛的蔣萬安先生，上一代的錯，這一代請不要留用，『戒嚴第一品牌，蔣萬安』」，並指「昨天您市民，吳靜怡的車子一路被警察跟監超過了38分鐘，你不吭聲，逃避問題，但卻讓警察局長自請處分。萬安，您的不解釋很可惡，但卻讓全台灣人都不意外，為什麼呢」？

吳靜怡質疑，「38分鐘被警察跟監，讓我深刻體會那38年，有多少人活在警備總部監控、威嚇的痛苦和陰影之中」、「是誰下的指令？！逼迫警察跟隨百姓」。

吳靜怡也指出，「台灣受到您蔣家戒嚴持續了38年又56天，至今，解嚴37年了，您大大方方承襲蔣家鐵藍選票，卻是膽膽小小的不面對歷史，從未和受害者家屬公開道歉，台灣歷經全世界歷史上最長的戒嚴時期！成為世界第一的民主之恥，您也從未道歉」。

吳靜怡表示，「小時候看課本，難以想像，我們的阿祖和阿公歷經戒嚴；課本上，你的阿祖和阿公穿著跟現在的你一樣帥氣、挺拔。果然你們留著同樣剛烈的血液」、「現在我懂了，當我們天真以為台灣是民主國家時，還是有那雙權勢的手涉入其中，操作警察體系成為他干涉民主前進的工具」。

吳靜怡也提到，「我們中華民國台灣人相承不同血脈，蔣家高貴了嗎？中國人喜歡嗎？不，《北平無戰事》上映時，奪下中國當時戲劇收視率第一，敘述中華民國政府來台灣前，國民黨的貪腐敗壞」、「人在北京的我才明白，連共產黨都瞧不起國民黨，談到連家，更是搖搖頭，蔣經國重用孫運璿，台灣經濟光榮，但孫家人呢？有了血脈卻是簡樸生活，跟你和（連）勝文差很多」。

「剿匪捍衛中華民國，姓蔣的應該跟我們台灣人站在一起。」吳靜怡說，「這是我跟阿公、阿嬤講的話，要他們過年，心情順其自然就好，你們用各種話術要老人家等，等了你和徐巧芯一個小時，現場沒有人是不理性的」。

吳靜怡指出，「蔣萬安，相信你是站在捍衛中華民國保護台灣人的這一邊，我也相信你只是因為膽小而動用警察，沒關係，真的都沒關係，但我拜託你，不要再讓任何人受到權勢的壓迫好嗎？請好好愛護你的市民，猶如您堅定愛護您的姓氏一般，蔣不蔣，藍不藍，章不章，都是台北的孩子」。

吳靜怡表示，「第一個在我面前講到戒嚴悲憤而震怒的就是柯承發先生（柯文哲的父親），他兒子辦不到的，我永遠會記得，不會讓台灣走回頭路」，並在文末強調「捍衛中華民國，深愛台灣，罷免，要有骨氣，團結更有力，加油！」

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