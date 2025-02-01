嘉義市咖啡店掛「我繳稅不是為了養共匪！」支持連署罷免藍委

嘉義市有咖啡店掛布條、設立連署罷免據點。（記者林宜樟攝）

2025/02/01 15:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕藍白立委在立法院強勢刪除總預算，引發各地民眾不滿，罷免藍營立委遍地開花，嘉義地區雖然沒有國民黨籍區域立委，但有咖啡店「Ev窩cafe'」掛布條「我繳稅，不是為了養共匪！」，在店內設置罷免連署書讓民眾連署，近日來有不少設籍在外縣市的民眾在春節期間前來連署，今天中午就有一對設籍雲林縣的夫婦前來連署，用行動表達支持。

咖啡店業者「阿南」說，藍白立委刪預算造成國家空轉，會讓中共有機可趁，因此掛「我繳稅，不是為了養共匪！」布條表達不滿。雖然曝光後，在網路社群遭大量攻擊，但「阿南」笑說「看布條內容，誰罵我誰就是共匪」，而且完全沒有人來現場「找碴」，懷疑「罵的人可能跟我不是同一個國家」，只有一位外送員說「店家不要搞政治，會倒」，但最近生意變好，來聊天的人也變多。

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「阿南」說，有多位綠營立委助理等來表達支持，而有一位支持藍白的常客，立場力挺民眾黨，雖然看到布條，仍繼續來喝咖啡，「可能因為嘉義市是民主聖地」，尊重彼此的立場。

「阿南」在「脆」帳號平時會發表許多政治理念的文章，有人看到特地前來消費及支持，附近有相同立場的業者也用木牌寫書法送給他；當初印製布條時擔心沒有店家願意做，後來找到一間廣告印刷店，進去詢問，老闆看到內容就比「讚」，還幫忙加上「！」，更有力道。

連署罷免的區域。（記者林宜樟攝）

連署罷免的區域。（記者林宜樟攝）

連署罷免教學。（記者林宜樟攝）

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