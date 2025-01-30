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    苗栗唯一場次！蕭美琴明到白沙屯拱天宮 發送限量福袋

    副總統蕭美琴將於明天下午前往苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜並發送限量福袋。（圖由民進黨苗栗縣黨部提供）

    副總統蕭美琴將於明天下午前往苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜並發送限量福袋。（圖由民進黨苗栗縣黨部提供）

    2025/01/30 12:43

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕迎接乙巳蛇年，總統賴清德、副總統蕭美琴從大年初一到初三，分頭前往全台各地廟宇參香祈福，發送由他們聯手繪製狗、貓頭像的限量1元福袋；苗栗縣部分，將由蕭美琴於明（31）日年初三下午在通霄白沙屯拱天宮發送。

    民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦表示，總統府今年發放的一元福袋，上頭有賴清德總統、蕭美琴副總統手繪的狗、貓頭像，象徵台灣為友愛動物的幸福自由國度，並搭配象牙柿、月桃及瓊崖海棠等台灣原生植物，整體設計相當具有質感。

    陳詩弦表示，總統、副總統於大年初一到初三，分頭前往全台各地廟宇參香祈福，並發送限量福袋；苗栗縣唯一一場次，由副總統蕭美琴於明天下午在通霄鎮白沙屯拱天宮發送，預計停留時間為下午2點50分到3點20分，想拿福袋的苗栗鄉親要把握機會。

    總統府今年發放的一元福袋，上頭有賴清德總統、蕭美琴副總統手繪的狗、貓頭像。（記者彭健禮攝）

    總統府今年發放的一元福袋，上頭有賴清德總統、蕭美琴副總統手繪的狗、貓頭像。（記者彭健禮攝）

    總統府今年發放的一元福袋，上頭有賴清德總統、蕭美琴副總統手繪的狗、貓頭像，並搭配象牙柿、月桃及瓊崖海棠等台灣原生植物，整體設計相當具有質感。（記者彭健禮攝）

    總統府今年發放的一元福袋，上頭有賴清德總統、蕭美琴副總統手繪的狗、貓頭像，並搭配象牙柿、月桃及瓊崖海棠等台灣原生植物，整體設計相當具有質感。（記者彭健禮攝）

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