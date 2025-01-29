李彥秀罷免連署突破2.3萬份 「港湖除銹」：正藍軍也表態加入

「港湖除銹」團隊透露，正藍軍的支持者也表態加入，批評李彥秀的親中立場與政治操作，背離國民黨章第2條「反對共產主義」、「 以台灣為主，對人民有利」的核心精神。（「港湖除銹」團隊提供）

2025/01/29 16:29

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市「港湖除銹」團隊發動罷免國民黨立法委員李彥秀的行動已進入白熱化，根據最新統計，罷免連署書數量已突破2萬3000份，遠超過第一階段所需的3181份，令所有志工振奮不已，就連標榜正藍軍的支持者也表態加入，批評李彥秀的親中立場與政治操作，背離國民黨章第2條「反對共產主義」、「 以台灣為主，對人民有利」的核心精神，更違背兩蔣的反共遺訓，認為她已失去繼續擔任中華民國民意代表的資格。

「港湖除銹」團隊今表示，第一階段的罷免連署書正式突破2萬3000份，遠超過所需門檻，證明港湖選民對李彥秀在國會荒謬行徑的唾棄，提醒第一階段的連署數量仍是第二階段的基礎，累積越多第一階段連署書，將有助於後續目標的達成，呼籲尚未參與第一階段連署的選民，仍可加入簽署，為後續行動奠定更穩固的基礎。

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「港湖除銹」團隊提醒，即便參與第一階段，選民仍需在第二階段重新簽署連署書，兩階段的連署獨立計算，且第二階段連署需在第一階段通過後的60天內完成，連署數量需達到3萬1810份，考量安全連署量總選舉人數的3至4%計算進去，目標是4萬1500至4萬4500份有效連署，才能進入最終投票程序，連署時須填寫完整正確的個人資料，確保不被認定為無效連署。

「港湖除銹」團隊宣佈，未來幾週將加速推進，包括增設更多連署站點、擴大宣傳力度，在罷免行動推進期間，許多深藍支持者也站出來，批評李彥秀背離國民黨「反共保台」的核心價值。一位深藍選民直言：「李彥秀削弱國防預算、凍結潛艦國造，明目張膽偏袒中共，她已徹底背叛蔣公的反共精神，不配代表國民黨，更不配代表港湖民意！」

「港湖除銹」團隊指出，李彥秀在114年度中央政府總預算中支持刪凍高達3500億元，包括凍結潛艦國造與外交業務費的預算，項目幅度高達50%，嚴重危害台灣的國防與外交安全，最令人不齒的是，她在批評預算時刻意操弄數據，使用包含法定支出1.5兆的中央政府總預算金額3兆1325億作為分母，試圖誤導民眾，製造刪減幅度僅3%的假象，隱瞞政府可用預算至少遭凍結高達34%的事實。

「港湖除銹」團隊要求，李彥秀應為削弱台灣國防外交的行為公開道歉，並自請辭職，若繼續頑抗，罷免浪潮勢必徹底終結她的政治生涯，呼籲港湖選民不分黨派，攜手終結親中政治勢力，選民用連署與投票捍衛民主價值，並表明台灣安全不容妥協，港湖未來由民意守護。

「港湖除銹」團隊罷免立法委員李彥秀的行動已進入白熱化，根據最新統計，罷免連署書數量已突破2萬3000份。（「港湖除銹」團隊提供）

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