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    賴清德穿「台灣尚勇」林口竹林山觀音寺拜年 民眾高喊「加油」

    總統賴清德穿紅色「台灣尚勇」的帽T赴林口竹林山觀音寺參拜，並發福袋祝國人闔家平安。（記者羅國嘉攝）

    總統賴清德穿紅色「台灣尚勇」的帽T赴林口竹林山觀音寺參拜，並發福袋祝國人闔家平安。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/29 13:42

    〔記者羅國嘉／新北報導〕今（29）日大年初一，總統賴清德到新北市林口竹林山寺參拜，並祈福國泰民安、風調雨順，隨後也發送福袋，祝福民眾蛇年行大運、闔家平安。

    賴清德今天早上穿著紅色「台灣尚勇」的帽T走春，相當喜氣，一早回到萬里老家的忠福宮及照靈宮參拜，隨後再到基隆慶安宮，11時30分左右再到林口竹林山寺參拜，並發放福袋，民進黨秘書長林右昌、立委蘇巧慧緊跟在旁，現場香客也喧嘩熱烈、人潮洶湧，並高喊「總統好」，賴清德參拜完後，並到廟前發放逾千份福袋，不少民眾向總統拜年也高喊「加油」，賴清德聽到很開心。

    賴清德在竹林山寺致詞時表示，今天是大年初一，他來向竹林山觀音寺拜年，並叩謝神蹟，感謝觀音菩薩保佑台灣，並感謝竹林山觀音寺在他當任台南市長時，捐贈二千萬救災，今天來也是向大家拜年、發福袋，來祝福國人能得到觀音菩薩的保佑，也能得到福袋的祝福，大家身體健康、事業成功、家庭美滿，孩子也能好生養，重視事業的人，也能賺大錢，去年事業順利的人，今年也能大吉大利，新年祝福大家蛇年行大運、闔家平安。

    總統賴清德穿紅色「台灣尚勇」的帽T赴林口竹林山觀音寺參拜致詞。（記者羅國嘉攝）

    總統賴清德穿紅色「台灣尚勇」的帽T赴林口竹林山觀音寺參拜致詞。（記者羅國嘉攝）

    總統賴清德穿紅色「台灣尚勇」的帽T赴林口竹林山觀音寺參拜，並發福袋祝國人闔家平安。（記者羅國嘉攝）

    總統賴清德穿紅色「台灣尚勇」的帽T赴林口竹林山觀音寺參拜，並發福袋祝國人闔家平安。（記者羅國嘉攝）

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