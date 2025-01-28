為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「泛黃枕頭」去哪了？高嘉瑜曝除夕閨房照

    高嘉瑜貼出整理之後的房間照片。（擷取自高嘉瑜臉書）

    高嘉瑜貼出整理之後的房間照片。（擷取自高嘉瑜臉書）

    2025/01/28 18:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕隨農曆新年到來，家家戶戶都忙著大掃除，替蛇年除舊布新。對此，民進黨前立委高嘉瑜就分享了，自己打掃完房間的照片。不過網友紛紛留言提到「泛黃枕頭消失了」，引起熱議。

    高嘉瑜2020年曾分享，自己的租屋處因物品堆積如山，像似資源回收廠而無法搬家的畫面，但在曝光照片中，高嘉瑜的「泛黃枕頭」則引起討論，甚至還有不少支持者提供，全新的防蟎枕頭、保潔墊等，生活日用品給她。

    但2024年初立委選舉，高嘉瑜因泛綠分裂，敗給藍營回鍋參選的李彥秀，連任失利。而沉寂近1年的時間，高嘉瑜今（28）日在除夕夜之際，於臉書粉專發文，除夕就是要除舊佈新，並說到，「以前都把時間拿來照顧大家，現在可以好好照顧自己。」

    同時，高嘉瑜也貼出整理後的臥房照片，不只玩偶被整齊擺放，連枕頭都潔白乾淨，明顯跟過去截然不同。儘管如此，網友們還是歪樓留言，「感覺是把所有東西塞到棉被裡面，眼不見為淨」、「十年的枕頭呢」、「黃色口水枕頭呢」、「不可能，絕對不可能，應該是其他家人的房間」等意見，造成討論。

    民進黨前立委高嘉瑜。（資料照）

    民進黨前立委高嘉瑜。（資料照）

    高嘉瑜當年「泛黃枕頭」意外成為焦點。（資料照，擷取自高嘉瑜臉書）

    高嘉瑜當年「泛黃枕頭」意外成為焦點。（資料照，擷取自高嘉瑜臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播