「泛黃枕頭」去哪了？高嘉瑜曝除夕閨房照

高嘉瑜貼出整理之後的房間照片。（擷取自高嘉瑜臉書）

2025/01/28 18:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨農曆新年到來，家家戶戶都忙著大掃除，替蛇年除舊布新。對此，民進黨前立委高嘉瑜就分享了，自己打掃完房間的照片。不過網友紛紛留言提到「泛黃枕頭消失了」，引起熱議。

高嘉瑜2020年曾分享，自己的租屋處因物品堆積如山，像似資源回收廠而無法搬家的畫面，但在曝光照片中，高嘉瑜的「泛黃枕頭」則引起討論，甚至還有不少支持者提供，全新的防蟎枕頭、保潔墊等，生活日用品給她。

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但2024年初立委選舉，高嘉瑜因泛綠分裂，敗給藍營回鍋參選的李彥秀，連任失利。而沉寂近1年的時間，高嘉瑜今（28）日在除夕夜之際，於臉書粉專發文，除夕就是要除舊佈新，並說到，「以前都把時間拿來照顧大家，現在可以好好照顧自己。」

同時，高嘉瑜也貼出整理後的臥房照片，不只玩偶被整齊擺放，連枕頭都潔白乾淨，明顯跟過去截然不同。儘管如此，網友們還是歪樓留言，「感覺是把所有東西塞到棉被裡面，眼不見為淨」、「十年的枕頭呢」、「黃色口水枕頭呢」、「不可能，絕對不可能，應該是其他家人的房間」等意見，造成討論。

民進黨前立委高嘉瑜。（資料照）

高嘉瑜當年「泛黃枕頭」意外成為焦點。（資料照，擷取自高嘉瑜臉書）

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