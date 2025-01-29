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    首頁　>　政治

    朱立倫新春揮毫「龍耀蛇福」 沒有放棄諧音梗……

    為了慶賀蛇年到來，國民黨主席朱立倫趕在春節假期開始前於中央黨部揮毫「龍耀蛇福」春聯，祝福大家新年快樂，蛇年大吉。（國民黨提供）

    為了慶賀蛇年到來，國民黨主席朱立倫趕在春節假期開始前於中央黨部揮毫「龍耀蛇福」春聯，祝福大家新年快樂，蛇年大吉。（國民黨提供）

    2025/01/29 12:00

    〔記者施曉光／台北報導〕為了慶賀蛇年到來，國民黨主席朱立倫趕在春節假期開始前於中央黨部揮毫「龍耀蛇福」春聯，祝福大家新年快樂，蛇年大吉。朱立倫表示，「龍耀蛇福」英文諧音「攏要serve」，新的一年國民黨會持續為全民服務，為台灣、為中華民國打拚！

    朱立倫日前在國民黨副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄、國民黨智庫副執行長凌濤、發言人楊智伃及多位年輕朋友陪同下，一起在中央黨部參加新春揮毫活動，除了「龍耀蛇福」春聯，朱立倫還現場揮毫多幅「春」、「福」春聯，提供在場媒體朋友索取並合影。

    在場多位黨務主管也難得現場揮毫，江俊霆寫下「大蛇年好」，自稱「小學之後就沒寫過」的許宇甄寫下「蛇年大吉」，凌濤以「龍耀蛇福」祝大家新年快樂，楊智伃及藍營號稱「最強小編」、新媒體部主任韋淳祐也臨場發揮，寫下「蛇年大吉」獻上新年祝福。

    朱立倫除了跟大家拜年，祝福蛇年大吉，幸福平安，他還強調，龍年過去了，「龍耀蛇福」有多重的意義，第一個意義是龍年很光耀，蛇年要幸福，另外，取英文的諧音就是「攏要serve」，國民黨要持續為民眾服務，為台灣、為中華民國打拚。

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