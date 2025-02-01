國民黨「政治實習生 KMT Interns」新春特別節目 討論世代溝通、政治異溫層

國民黨文傳會節目企劃「政治實習生 KMT Interns」今日上線，該黨青年團、文傳會發言人齊聚一堂。（國民黨提供）

2025/02/01 12:00

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會節目企劃「政治實習生 KMT Interns」今日上線，該黨青年團、文傳會發言人齊聚一堂，共同祝福大家新春快樂，節目內容聚焦於年節期間世代溝通可能遇到的困境，期望能以精進應答技巧、調整心態等方式，維持家中氣氛和諧。

除此之外，面對近期總預算相關爭議，節目團隊蒐集了國民黨臉書貼文下較不友善的「青鳥留言」，探討應該如何回應，以達到捍衛人民荷包、堅定該黨立場的成果。

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有關新春期間與長輩相處的訣竅，國民黨副發言人鄧凱勛表示，回應長輩關心時要巧妙的化解問題，例如當被詢問何時結婚時，可以說「您紅包包大包一點我就結婚」，以幽默、風趣的回應化解尷尬，國民黨發言人楊智伃則建議青年團成員可以從調整心態著手，長輩多是出於對晚輩的關心、希望能夠了解年輕人生活為出發點，不必以抵觸情緒、敵對心態來面對，以真誠應對即可拉近兩者間的距離。

針對較不友善的「青鳥留言」，國民黨青年團夥伴各顯神通，紛紛以詼諧的口吻答覆這些留言，例如留言中提到「國軍的訓練還不如黑熊學院」，青年團總團長黃騰憲諷刺黑熊學院比較會募款，老大家中睡，錢從天上來，還會舉大字報給中國無人機拍攝，更會教國軍不會的「種菜」。

對於有留言批評國民黨無法突破同溫層，鄧凱勛說，這句話本身就有邏輯問題，讓這位留言的人士看到不就證明了突破同溫層？還是這位留言者其實是國民黨支持者？

節目最後大家一起祝賀全台灣民眾新春快樂，並表示不論是接下來可能發生的大罷免潮，又或是各種政治鬥爭，國民黨一定會做好萬全準備，繼續努力進前，展現年輕人的活力、生命力以及年輕化改革成果。

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