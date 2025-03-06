3/6 威力彩、今彩539 頭獎均摃龜

今晚（6日）開獎的今彩539頭獎摃龜，威力彩頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/06 22:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6日）開獎的第114000019期威力彩頭獎摃龜；第114000059期今彩539頭獎也摃龜。

第114000019期威力彩中獎號碼為「第一區：05、09、15、17、18、29。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共31注中獎，每注可得2萬元；伍獎共199注中獎，每注可得4000元；陸獎共1505注中獎，每注可得800元；柒獎共2967注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6251注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1080注中獎，每注可得100元；普獎共3萬5449注中獎，每注可得100元。

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第114000059期今彩539中獎號碼為「08、12、15、18、34」。頭獎摃龜；貳獎共202注中獎，每注可得2萬元；參獎共7471注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4624中獎，每注可得50元。

第114000059期39樂合彩中獎號碼為「08、12、15、18、34」。四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共275注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9946注中獎，每注可得1125元。

第114000059期3星彩中獎號碼為「994」。壹獎共46注中獎，每注可得5000元。

第114000059期4星彩中獎號碼為「1905」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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