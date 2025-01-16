憂反詐媒宣預算被刪 內政部：等同向詐團投降

內政部政務次長馬士元今天在行政院記者會表示，警方曾發現1個詐團在半年內投放2.5億廣告詐騙，內政部僅編列2.3億反詐片預算，若反詐騙媒體宣傳經費被刪除，等同是向詐騙集團投降。 （圖由行政院提供）

2025/01/16 16:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕在野擬大刪總預算，內政部政務次長馬士元今天在行政院記者會表示，警方曾發現1個詐團在半年內投放2.5億廣告詐騙，內政部僅編列2.3億反詐片預算，若所有有關反詐騙媒體宣傳經費被刪除，等於是向詐騙集團投降。

馬士元表示，打擊犯罪與預防詐騙是警察業務首要業務，比起外界所稱「越打越詐」，目前狀況是「不打更詐」，且政府任何工作都是跟詐團賽跑，若提案刪除所有反詐宣傳費，令人擔心。根據民調，超過八成七民眾認為打詐宣傳不能停止，若拿掉預算等同讓詐團更有餘裕進化與詐騙，因此仍然必須投放廣告對抗詐團。

請繼續往下閱讀...

另針對消防業務，馬士元強調，包括消防人員防護裝備、止血帶、輕量化折疊式擔架與消防數位無線電手提台等計畫都編列在韌性國家醫療整備計畫2億5000多萬元預算內，但目前被提議刪減1億，仍希望全數保留消防資源需求，不希望全國民眾或消防人員因為預算遭刪減，而多流一滴血甚至喪失生命。

法務部次長徐錫祥則指出，在野黨提案全數刪除媒體政策業務宣導費1234萬5000元，這是透過大眾傳播媒體托播進行全面密集宣導，向民眾推廣法制教育、避免違規受罰，若被刪除將無法辦理全國農漁會選舉反賄選、毒品防治、打詐等宣導，重大政策也無法向大眾宣導。

徐錫祥強調，在野黨還打算刪除台灣高檢署與台北地檢署的業務費8000萬元，包括辦案所需的書類寄送、檢察官助理晉用、相驗解剖、檢驗鑑定與刑事偵查等業務將難以推動，目前打詐、毒品與科技設備監控等業務也恐怕無法達成預期目標，使民眾權益受損。

此外，徐錫祥說，針對矯正署與轄下監所相關業務費用，在野黨打算刪減1億，將影響收容人各項處遇、輔導、治療與業務執行，目前監所設施老舊，亟需加強汰換，也將延緩辦理，恐將損及矯正教化成效。

藍白兩黨大砍總預算，行政院長卓榮泰16日率相關官員召開記者會，說明人民受影響程度。（記者塗建榮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法