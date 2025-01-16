卓榮泰：預算三七開前所未見 政策恐全面停擺

藍白揚言大幅刪減今年渡中央政府總預算，行政院長卓榮泰今表示，在野黨提出中央機關業務費全數凍結70％，「此種預算三七開前所未見，政策將全面停擺，這是國家的危機」。（圖由行政院提供）

2025/01/16 14:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白揚言大幅刪減今年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰今親上火線召開記者會說明5大預算的通刪案，將造成國家「五大弱化」，而在野黨提出中央機關業務費全數凍結70％，「此種預算三七開前所未見，政策將全面停擺，這是國家的危機」。

卓揆指出，在野黨提出中央機關業務費全數凍結70％，等到執行逾30％後並經立法院會同意後才能解凍，其中農業部、數發部、通傳會、陸委會業務費被刪到只剩1元，要叫這些公務人員如何做事？等同老農津貼、資安維運等重要業務都無法執行。此將嚴重影響政務運作，人才運用出現斷層，政策推動走走停停。

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針對國內外旅運費、出國教育訓練費用，數發部、通傳會遭全刪除，卓揆說明，當前台灣國際地位日益重要，國際交流若因此中斷，甚至連國內旅運費都被刪除，不只失去教育訓練機會，也弱化台灣與國際連結，無法跟上國際進步潮流趨勢，所有學術機關將難以出國參與國家會議，發展多邊合作，就連我國最高研究機構中央研究院也受到極大衝擊。

針對在野提案減列各機關水電費減列30％，卓揆批，完全沒有任何計算標準，水電費是提供公務員基本合理工作環境，許多是民眾洽公、辦理公務的必要場域，如戶政稽徵機關，將來將面臨預算不足支應水電費窘境，國人同胞應該此種待遇嗎？

此外，在野提案減列媒體及業務宣傳費60％，數發部、通傳會、法務部更遭到全刪。卓揆認為，這不合理也帶有報復性，此將阻斷民眾對政策溝通管道，錯假訊息會持續橫行，擴大對國家社會的危害，法務部相關反毒、打詐、洗錢防制宣導完全無法執行，嚴重惡化治安，將國家置於非常危險的境界，絕非國人樂見。

另針對在野通案刪除軍事裝備3％、國防設備及投資6％，卓揆指出，國軍採購及設施建設必須長期規畫，任意刪減將直接破壞國防布局，面對中國軍機、軍艦不斷騷擾，國家必須加強自我保護能力，軍事設備被毫無理性的刪減，將對國防產生重大威脅。

卓揆提到，在發展AI方面，不容台灣放慢前進腳步，將影響政府若干採購合約，未來提升算力等建制目標將顯然無法達成，這是刻意拖垮國家發展，弱化國家競爭力。而近期詐騙集團手法日新月異，但相關經費被刪減，政府卻無法透過宣導加強反詐、影響執法能力，也影響跨境合作機制，全面性打詐功能。

卓榮泰呼籲國會在野黨團理性審查，不要因為一己情緒而報復性刪減，讓國家發展停滯不前，目前許多預算直接影響百工百業，各領域將因不合理刪減無法推動，影響巨大。

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