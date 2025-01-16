在野黨大刪總預算 卓榮泰憂國力5大弱化、敵對勢力有機可乘

藍白擬大刪中央政府總預算案，行政院長卓榮泰今（6）日率部會首長召開記者會，強調這將使國家帶來極大不安，讓國家的發展停滯不前，更將成國力5大弱化，讓敵對勢力有機可乘。（記者塗建榮攝）

2025/01/16 13:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白擬大刪中央政府總預算案，行政院長卓榮泰今（6）日率部會首長召開記者會，他強調，審查預算絕不是宣洩情緒，或是報復性審查，這將使國家帶來極大不安，讓國家的發展停滯不前，更將成國力5大弱化，讓敵對勢力有機可乘。

卓揆提及，今天上午賴總統在總統府，與即將出訪美國祝賀川普總統就職的立法院長韓國瑜會面，「我們非常樂於看到台灣能團結一致走向世界，也非常珍惜看到這樣的場景」。如同賴總統所說的，目前台灣最重要的就是團結，對外要團結一致，同樣的在國內，更期待朝野理性合作共同努力。

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卓揆指出，這兩天看到很多工商團體、學者、科技專家、藝文工作者等許多民間團體，擔憂總預算刪減，會對國家帶來負面影響，紛紛出面希望在野黨團懸崖勒馬，我們也希望在野黨團傾聽民意，為國家著想。執政團隊也願意理性溝通，用道理來跟國會做必要的說明。

卓揆強調，在野黨團提出3000多案，要進行各種大幅刪減跟凍結中央政府總預算，在野黨提出的通刪案將造成國家5大弱化，包括弱化國家競爭力與弱化維護國家安全的國防實力，讓敵對勢力有機可乘，也弱化科技發展維持優勢實力、弱化公務員績效與服務人民的各項能力、弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力。

卓揆說，這5大弱化將使政府在公共建設、打詐、治安、農業發展、經濟發展各方面都面臨停擺的可能性。他舉例，行政院經發會的各項決議，其中如中小微企業的多元振興方案、長照3.0、青年海外百億圓夢基金等，因為各項預算被刪，無法從現在開始逐步推動。

卓榮泰指出，政府積極推動的全社會防衛韌性安全與強化國家要對天災緊急狀況應變和社會韌性，也因為預算不合理的刪減而可能停滯，因此我們必須全力捍衛政府正常運作人民正常生活，捍衛國家長期競爭力。

卓揆呼籲國會在野黨團，審慎使用手上的權利，理性監督、理性審查，不要為一己情緒報復性刪減，讓國家的發展停滯不前。目前很多預算都直接影響到百工百業，更影響到淨零碳排、學術研究、藝文產業、人權等各項領域，都將因為這樣的不合理刪減而無法推動，影響非常巨大。

藍白擬大刪中央政府總預算案，行政院長卓榮泰今（6）日率部會首長召開記者會向在野黨喊話。（記者塗建榮攝）

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