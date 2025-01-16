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    首頁　>　政治

    賴清德會韓國瑜聚焦「團結」 黨政人士曝用意：盼此行成朝野合作典範

    賴清德總統特別準備暖暖包、保溫瓶讓慶賀團「帶著台灣的熱情前往美國」，也期許率團的立法院長韓國瑜發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖回台。（總統府提供）

    賴清德總統特別準備暖暖包、保溫瓶讓慶賀團「帶著台灣的熱情前往美國」，也期許率團的立法院長韓國瑜發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖回台。（總統府提供）

    2025/01/16 12:13

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今在總統府接見立法院長韓國瑜率領的「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，交付3大任務並致贈暖暖包、保溫瓶，盼韓國瑜帶著「朝野合作的溫暖」回台。黨政人士分析，賴致詞時環繞「團結」主軸，並透過2項禮物道盡團結朝野、化解衝突的期盼，希望此行成為朝野合作的最佳示範，不只「團結拚外交」，朝野更要為台灣的未來團結打拚。

    黨政人士分析，賴清德致詞時，開宗明義就表達對韓國瑜的感謝，接著不分黨派逐一致謝每一位慶賀團成員，對於大家「一起為深化台美關係努力」表達高度肯定，重申朝野對內競爭、對外團結立場，猶如「今天不分黨派齊聚於此」，並以強調「走向世界的我們，都是來自同一個國家」，一再訴諸團結，因為只有團結的民主台灣，才能自信走向世界，是以總統格局定調訪團重要性，談話間對國會議長與朝野各黨團盡釋善意與重視。

    總統現場交付慶賀團3大任務，第一，傳達台灣人民的祝福；第二，傳達台灣人民對民主的堅定承諾；第三，開啟台美關係新里程碑。黨政人士指出，3大任務緊扣「民主」關鍵字，包括台灣社會對美國民主選舉開啟的新局勢表達祝福，以及台美間以共享民主自由價值，共同抵禦威權主義擴張，並期待以民主為基石，台美雙邊持續在經貿、國防、外交等各方面，開創新局、開啟台美關係新里程碑，背後也呼應就職典禮主題「恆久民主、憲法承諾」（Our Enduring Democracy: A Constitutional Promise），強調民主憲政永續重要性。

    對於賴清德特別準備暖暖包和保溫瓶作為贈禮，黨政人士認為，2項禮物道盡總統團結朝野、化解衝突的期盼，以及對此行出訪收穫豐碩的祝福，背後深意不言可喻。暖暖包直指「帶著台灣的熱情前往」，同時以保溫瓶隱喻「桶箍」，希望「借重韓院長的智慧」，讓此行訪團成為朝野合作的最佳示範，返抵國門後也能將朝野合作的溫暖，「保溫」帶回台灣，不只是「團結拚外交」，朝野更要「為台灣的未來團結打拚」。

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