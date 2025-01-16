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    特別費遭點名全砍 沈有忠：個人事小、善意提醒中共統戰意圖

    陸委會副主委沈有忠。（資料照）

    陸委會副主委沈有忠。（資料照）

    2025/01/16 11:21

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國權宜輪近日涉拖斷我基隆港外海底電纜，立法院外交及國防委員會今（16）邀相關部會報告。陸委會副主委沈有忠個人特別費預算遭立委陳玉珍提案點名刪除，他會前受訪表示，個人特別費事小，但政府仍會基於善意提醒中共有對金門進行離島統戰的意圖，並非針對特定政黨或民代，盼繼續支持陸委會推動兩岸健康有序的交流。

    沈有忠日前於座談會示警中國「離島統戰」策略，會針對金門等外離島加強統戰，卻遭國民黨金門立委陳玉珍提案，全數刪除特別費預算。

    沈有忠今列席立院外交國防委員會專案報告並備質詢前受訪表示，個人特別費不是太大問題，當天發言是政府基於善意提醒中共有對金門「離島統戰」的意圖，此意圖也並非近年才提出，沒有針對國內特定政黨、團體或民代。

    沈有忠直言，陸委會向來對金門鄉親服務盡心盡力，還是希望立委們可以針對陸委會已經預算不多的情況下，支持陸委會繼續推動兩岸健康有序的交流，並替國防安全做把關工作。

    至於年後是否有望舉行「小兩會」？沈有忠說明，我方已釋出善意，希望官方對官方來對談，若對岸真的願意「適時開放」，我們還是希望有小兩會可以針對自由行及相關議題，進行有尊嚴的交流與對談。

    另外，同樣列席立院外交國防委員會報告並備詢的國安局長蔡明彥也強調，國安局已啟動與國際友方共享情資的機制，將積極針對中共在台海周邊的各種海上灰帶活動交換情資，接下來的重點會放在中共是否會利用第三國權宜輪，在台海周邊佈施海上監測設備，或破壞海底電纜系統，增加對台侵擾活動及我海防負擔。

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