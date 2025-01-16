太「蝦」！為宏都拉斯刪外交預算 胡采蘋：廖先翔「不罷免沒天理」

國民黨立委廖先翔以外交部沒有在「重新與宏國締交」做出努力，提案刪除外交部預算4億元；胡采蘋質疑廖先翔「這個不罷免應該沒有天理吧」？（資料照）

2025/01/16 10:53

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯2023年3月與我國斷交後，轉與中國建交，後續傳出中國未依約增購白蝦，導致宏國蝦農陷入困境，國民黨立委廖先翔卻以此為由，表示外交部沒有在「重新與宏國締交」做出努力，因此提案減列外交部預算4億元。廖先翔此舉引發眾怒，「財經網美」胡采蘋在臉書發文指出，台灣對於宏都拉斯絕對是仁至義盡，並質疑廖先翔「這個不罷免應該沒有天理吧」？

胡采蘋15日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，台灣對宏都拉斯仁至義盡，多年來各種外交援助，即使在2023年3月斷交，還是把所有白蝦契約走完，台灣在2023年仍是宏國的最大白蝦出口國，遠勝歐盟總量、美國急拉美國家。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋表示，2024年台灣也不是不買宏國白蝦，而是「台宏自貿協定」失效，白蝦進口恢復到20%關稅，進口量才因此下跌，不然中國兩年來的進口量連台灣的蝦殼都不到。胡采蘋強調，台灣對於本地農業的保護主要就是靠關稅和品質控管兩種手段，例如對外國茶葉進口的農藥檢測要求極其嚴格，就是為了扶植本地茶農，更何況海產類這種對本地產業有直接衝突的品項。

針對廖先翔提案刪減外交部預算，胡采蘋質疑：「不懂就算了，至少不要顢頇，外行還當起土匪。台灣對宏都拉斯絕對是仁至義盡，沒有半點愧疚。」

胡采蘋在今日凌晨貼出廖先翔回覆網友的說法，廖先翔稱：「民進黨說什麼你就信，多看看牢籠外的世界好嗎？刪除原因是宏都拉斯民不聊生、經濟崩盤，而我國外交部卻沒有能力復交，要嘛能力有問題、要嘛經費使用沒有用在刀口上，所以酌減4％，這邏輯應該很清楚。」

看完廖先翔的說法，胡采蘋也直言：「請問這位廖先翔有沒有在罷免行列呢，這個不罷免應該沒有天理吧，現在腦子被驢踢了都可以當立委嗎......」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法