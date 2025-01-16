為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    澎湖環保局長蔡淇賢 從老同學楊書舜接下印信職務互換

    澎湖縣政府環保局長交接，原局長楊書舜（左）與原秘書長蔡淇賢（右）職務互換。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府環保局長交接，原局長楊書舜（左）與原秘書長蔡淇賢（右）職務互換。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/16 10:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕主管澎湖綿延海岸線海廢管理及堆積如山垃圾問題的環保局，今（16）日龍頭易主，新卸任局長舉行交接典禮，由澎湖縣長陳光復主持，卸任局長楊書舜將印信交接給新任局長蔡淇賢，不僅2人職務互換，同時也是老同學關係。陳光復期許藉由蔡工程背景專才，解決澎湖長期垃圾堆積沉痾問題。

    原澎湖縣政府秘書長蔡淇賢今日屆齡退休，遺缺由原環保局長楊書舜接任，蔡淇賢則以政務官任用接環保局長職位，2人職位互換。由於2人是同學關係，楊書舜也將在6月屆齡退休，因此外界認為只是「臨時性人事調整」，讓蔡淇賢續留縣府團隊，迎接陳光復即將連任挑戰任務，7月以後可能會有大幅度的人事安排。

    由於澎湖縣政府環保局業務相當繁重，除了綿延4000公里的海岸線海洋廢棄物管理問題外，近來紅羅垃圾場大火事件，更是一把火燒出陳年問題，環保局更是首當其衝，成為各界關注焦點。因此新任環保局長蔡淇賢上任，首先面對焚化爐是否興建問題？同時蔡淇賢也將聚焦牡蠣殼問題，能否在其任內完成？

    由於蔡淇賢任期多久，外界早已傳言陳光復視其為左右手，就算屆齡退休，也會留任澎湖縣政府，以政務官回聘任用，但以工務處長、建設處長為主，主要是借重其建設方面長才，沒想到結果卻是與環保局長職務互換，也是跌破外界眼鏡的布局，但因只是暫時性職務安排，6月以後可能會有新職務派任，值得外界觀察。

    蔡淇賢被視為陳光復左右手，屆齡退休轉任政務官，各界並不驚訝。（記者劉禹慶攝）

    蔡淇賢被視為陳光復左右手，屆齡退休轉任政務官，各界並不驚訝。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播