澎湖環保局長蔡淇賢 從老同學楊書舜接下印信職務互換

澎湖縣政府環保局長交接，原局長楊書舜（左）與原秘書長蔡淇賢（右）職務互換。（記者劉禹慶攝）

2025/01/16 10:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕主管澎湖綿延海岸線海廢管理及堆積如山垃圾問題的環保局，今（16）日龍頭易主，新卸任局長舉行交接典禮，由澎湖縣長陳光復主持，卸任局長楊書舜將印信交接給新任局長蔡淇賢，不僅2人職務互換，同時也是老同學關係。陳光復期許藉由蔡工程背景專才，解決澎湖長期垃圾堆積沉痾問題。

原澎湖縣政府秘書長蔡淇賢今日屆齡退休，遺缺由原環保局長楊書舜接任，蔡淇賢則以政務官任用接環保局長職位，2人職位互換。由於2人是同學關係，楊書舜也將在6月屆齡退休，因此外界認為只是「臨時性人事調整」，讓蔡淇賢續留縣府團隊，迎接陳光復即將連任挑戰任務，7月以後可能會有大幅度的人事安排。

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由於澎湖縣政府環保局業務相當繁重，除了綿延4000公里的海岸線海洋廢棄物管理問題外，近來紅羅垃圾場大火事件，更是一把火燒出陳年問題，環保局更是首當其衝，成為各界關注焦點。因此新任環保局長蔡淇賢上任，首先面對焚化爐是否興建問題？同時蔡淇賢也將聚焦牡蠣殼問題，能否在其任內完成？

由於蔡淇賢任期多久，外界早已傳言陳光復視其為左右手，就算屆齡退休，也會留任澎湖縣政府，以政務官回聘任用，但以工務處長、建設處長為主，主要是借重其建設方面長才，沒想到結果卻是與環保局長職務互換，也是跌破外界眼鏡的布局，但因只是暫時性職務安排，6月以後可能會有新職務派任，值得外界觀察。

蔡淇賢被視為陳光復左右手，屆齡退休轉任政務官，各界並不驚訝。（記者劉禹慶攝）

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