扯！藍營因民團號召反國會擴權、連署罷免 凍結國家人權館預算

國民黨提案凍結國家人權博物館「業務費」70%，原因竟然是國家人權館補助的民團在社群號召青鳥反國會擴權抗爭、連署罷免。（資料照）

2025/01/15 22:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今天（15日）朝野協商114年度中央政府總預算案，國民黨近日提案刪除、凍結多筆預算，其中包括凍結國家人權博物館「業務費」70％，原因竟然是國家人權館補助的民團在社群號召青鳥反國會擴權抗爭、連署罷免，變相幫助民團攻擊在野黨。對此，被點名的民團「好民文化行動協會」發聲明回應，痛批國民黨藉刪、凍預算恐嚇公務機關，踐踏言論自由！

國家人權博物館114年度預算編列業務費1億9294萬8000元，藍營提案凍結70％，給出的案由之一為：「台中市好民文化行動協會接受文化部、國家人權博物館補助，協會成員在社群上號召青鳥反國會擴權抗爭、從事罷免政治活動，文化部和國家人權館未確實監督受補助團體，疑似變相拿公帑補助民間團體攻乾訐在野黨、介入政黨罷免紛爭，違反行政中立相關規定，應啟動調查、切實檢討及做相關懲處。」

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對此，好民文化行動協會晚間發布聲明：「台中市好民文化行動協會與許多支持轉型正義的公民團體，長期以公共行動促使社會大眾了解台灣民主追求的崎嶇與建立台灣主體性之波折，並以人權價值為基礎，推動公民賦權運動，戮力深化公民社會。我們期望藉一己之力，讓台灣社會以民主追求的歷史為基礎，以理性思辨精神進行議題對話，並讓全體台灣人，對國家面臨的民主危機攜手行動。」

「本會在此對中國國民黨立法院黨團嚴厲表達抗議，因其昨日（1/14）審查預算提案書，刻意引用陳玉珍立委錯假訊息，污衊本會支領文化部與國家人權館之補助進行罷免運動。本會再次強調，補助經費使用均合乎補助要旨，且均經補助單位核銷審查，我們也在此譴責，國民黨立院黨團無理要求追討本會獲得之業務補助，並凍結與刪減文化部及國家人權館推動轉型正義業務之相關預算。」

好民文化行動協會接著說：「本會在此嚴厲譴責中國國民黨籍立委在21世紀的今天，一再以不實指控污衊本會，並以獨裁的粗暴手段刪除預算、恐嚇公務機關，此舉乃踐踏民意所賦予的監督權、製造恐懼，且侵犯憲法所保障之言論自由。今日中國國民黨立法院黨團的作為，足以顯示該政黨在台灣民主轉型後，不知反省威權統治時期對台灣民主的傷害，而且還以民主選舉獲得之權力，對不同立場的公民團體進行莫須有指控、清算。顯然，國民黨從來未曾忘記如何以專制的手段宰制公民社會，因此將公民團體視為附隨組織。」

「好民文化行動協會是規模很小的公民團體，在台中盡公民責任，為打造正義好國而行動，卻連續多年遭國民黨立委進行非理性的政治攻擊。本會在此強調，落實轉型正義社會乃是對台灣全體社會遲來的人權課，更是普世價值。這是任何經歷民主轉型的政府對國家暴力受害者所進行的懺悔與反省義務，也是對國家未來主人翁進行的政治承諾，承諾未來不再粗暴侵犯基本人權，落實免於恐懼的自由。」

「然而，當台灣民主轉型後，遲來的正義稍微能讓人安慰時，中國國民黨籍立委卻以獨裁氣勢暢行無阻地掐滅台灣尚稱年輕、健康的民主制度，傷害地方與台灣人享有的言論自由。試問，人民團體申請補助就沒有針對議題表達意見的自由嗎？我們呼籲台灣公民共同譴責中國國民黨籍立委採用錯誤資訊做不當連結，並透過凍結預算恐嚇行政機關。這種嚴重傷害公民團體合法權利的行為，已破壞台灣好不容易建立的自由與民主！」

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