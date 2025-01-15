蔡壁如點名黃國昌選新竹市長 林志潔：市長不能只靠咆哮

民眾黨前立委蔡壁如點名代理黨主席黃國昌選2026年新竹市長，綠營潛在市長人選林志潔認為市長不能只靠咆哮。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/01/15 16:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前立委蔡壁如昨天點名代理黨主席黃國昌親征參選2026新竹市長，再度掀起新竹市政壇話題。被視為民進黨新竹市長2026年潛在人選的陽明交大法律特聘教授林志潔今天表示，當然歡迎一起來建設新竹，但不能只靠咆哮就能做好城市治理。

林志潔2024年代表民進黨參選新竹市區域立委雖敗選失利，但仍勤走基層並舉辦及參與社區社團活動，且時常以其法律專業發表國會各種法案及議題的看法，近1年來她把選舉的票數補助款投入服務鄉親，並成立「潔伴同行挺台灣協會」，外界解讀是為2026年新竹市長選舉做準備。

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各界關注2026選戰布局，新竹市不但是前民眾黨主席柯文哲的家鄉，也是民眾黨執政的縣市，更是小草大本營，黃國昌被媒體問到是否參選新竹市長時曾說，不排除任何可能性，黨需要他去戰絕不會推辭。

蔡壁如昨天在廣播節目提到，2026選戰民眾黨地方組織相對薄弱，若黃國昌當黨主席，她覺得如果主帥親征，也會帶起一股選戰趨勢，「我還是支持鼓勵他去選新竹市」。

對此，林志潔表示，新竹市是一個發展中、欣欣向榮的城市，作為市民，對於任何有意願從事公共服務的人，都是感謝而且非常歡迎的。不過新竹市面對非常多，包括科技發展、教育、長照跟交通的問題，可能要對這個城市有基本的了解，同時也必須要有在地生活經驗。

林志潔強調，並不能夠只靠咆哮，或是貪小便宜，就想要做好城市治理，新竹市民是很願意給有抱負、有理想、品性、正直的人機會的，也歡迎大家一起來建設新竹。

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