潛艦國造預算刪減改凍結 國民黨：不讓民進黨有機會抹黑把關預算

國民黨主席15日舉行中常會，文傳會主委李彥秀（中）會後轉述。（記者廖振輝攝）

2025/01/15 17:16

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團一度揚言按照立委馬文君提案全數刪除潛艦國造預算，經國民黨主席朱立倫致電馬文君溝通後，最後改為提案凍結18億元，國民黨文傳會主委李彥秀今日受訪表示，有關潛艦國造預算黨中央從一開始就有與黨籍立委溝通，在潛艦海測沒有通過前，預算就先凍結，國民黨不要讓民進黨有機會抹黑在野黨把關預算。

李彥秀強調，國民黨向來對於合理的國防防衛預算都是支持的，如果連國防部長顧立雄都支持國民黨凍結預算，民進黨應該思考為何還要講國民黨砍預算不合理？她還說，現在一些被凍結與刪除的預算，民進黨都無法說出理由。

請繼續往下閱讀...

李彥秀並表示，朱立倫在許多不同的場合，無論是與黨籍立委溝通或私下開會，朱立倫的方向都非常明確，尊重個別立委意見，但對於錯誤能源政策要補貼台電的2000億元預算，民進黨必須為政策付出代價，另外還有一些沒有需要的宣傳費，要用來打擊在野黨的15億元，要比過去多出65%的預算，國民黨都會嚴格審查。

針對司法院已經收到民進黨立法院黨團針對立法院日前三讀通過修正的「憲法訴訟法」申請暫時處分，李彥秀表示，有關「憲法訴訟法」問題，民進黨與行政單位有相關工具可以使用，但暫時處分並不代表舊法可以適用，現在舊法已經沒有正式標的可以處理，真正的治本方法還是要請賴清德總統儘快提出合理的大法官人選，讓立法院下會期審議，才能讓憲政秩序重回常軌。

此外，面對媒體詢問國民黨因應大罷免「備戰不求戰」的劇本為何？李彥秀表示，國民黨的立場很清楚，就是備戰不求戰，她呼籲民進黨不要忘記民眾想要安定生活，如果民進黨還要硬著幹，國民黨會有相關應對策略，並且會給足後援支持所有黨籍立委，國民黨的「54戰隊」一席都不能少，大家是綁在一起的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法