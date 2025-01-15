謝龍介稱賴清德春聯立院沒人貼 林俊憲打臉：別躲研究室直播造謠

謝龍介稱立法院沒人要貼賴清德春聯。（圖擷取自 Threads ）

2025/01/15 16:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委謝龍介稍早在社群平台Threads聲稱，立法院賴清德春聯都沒人想貼，就連賴的子弟兵也沒貼，只有謝龍介有貼。對此民進黨立委林俊憲PO文打臉，指出總統府的春聯前兩天才陸續送到各辦公室，他自己與蘇巧慧都已經貼上去了，謝龍介不要老是躲在自己研究室直播造謠。

謝龍介在社群平台Threads發文表示「子弟兵都不貼賴清德春聯，只有龍介始終如一。」林俊憲在臉書PO文表示，龍介蹭賴總統，已經蹭到沒招了嗎？雖然這實在很無聊，為了足不出戶的龍介還是講解一下，總統府的春聯前兩天才陸續送到各辦公室，而我收到以後，昨天就貼了。

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謝龍介指出，再順便看一下我隔壁的蘇巧慧委員，也一樣早就貼出來，龍介不要老是躲在自己研究室直播造謠，偶爾也要出來走走啦，上來10樓看看我們幾個委員的辦公室，找我泡個茶也好啊！

林俊憲直言，多出門看看，你可以避免被打臉的悲劇。

林俊憲指出他與蘇巧慧早已貼了。（圖擷取自 Threads ）

蘇巧慧貼上賴清德春聯。（圖擷取自 Threads ）

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