代理員林市長賴致富宣誓就職 被問「要不要拚連任」這樣說

代理員林市長賴致富宣誓就職。（記者顏宏駿攝）

2025/01/15 16:46

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市長游振雄11日病逝，縣府指派已退休的前民政處長賴致富代理市長，今天宣誓就職。

賴致富現年56歲，從政歷程豐富，基層公務員出身，曾任縣府新聞處科長，後來被前員林市長張錦昆延攬擔任公所主祕長達6年。6年前游振雄當選員林市長，賴致富被剛當選縣長的王惠美延攬為民政處長，去年10月提早退休，如今繞了一圈，成為代理員林市長。

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今天在會場，不少來賓對賴致富開玩笑說，「2年後拚『連任』？」他急忙說，沒有、沒有，縣長交待的階段性任務完成就好。

賴致富從政歷程完整，原本被視為縣府「明日之星」，但去年突然提早退休，讓外界錯愕，他對外說，「想當快樂農夫」，而這個決定意外讓他躲過「火葬場爭議」，如今游振雄突然離世，賴致富得以「重返政壇」，現場來賓們無不覺得，時也、命也、運也。

賴致富致詞說，王惠美縣長交付他員林市代理市長職務，委以重任，冀望市政能夠無縫接軌，感謝游市長對於員林市戮力從公，建設「幸福員林 智慧城市」，市政成績斐然，深植人心。代理期間，他會竭盡所能服務，帶領市公所團隊繼續為市民服務，秉持以人為本、以善為念的施政理念，依法行政、體恤民情的行政程序，配合縣政發展，員林優先，講求服務效率，提高服務品質。

賴致富（右）從主祕賴冠宇（左）手中接過印信。（記者顏宏駿攝）

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