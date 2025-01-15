為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    代理員林市長賴致富宣誓就職 被問「要不要拚連任」這樣說

    代理員林市長賴致富宣誓就職。（記者顏宏駿攝）

    代理員林市長賴致富宣誓就職。（記者顏宏駿攝）

    2025/01/15 16:46

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市長游振雄11日病逝，縣府指派已退休的前民政處長賴致富代理市長，今天宣誓就職。

    賴致富現年56歲，從政歷程豐富，基層公務員出身，曾任縣府新聞處科長，後來被前員林市長張錦昆延攬擔任公所主祕長達6年。6年前游振雄當選員林市長，賴致富被剛當選縣長的王惠美延攬為民政處長，去年10月提早退休，如今繞了一圈，成為代理員林市長。

    今天在會場，不少來賓對賴致富開玩笑說，「2年後拚『連任』？」他急忙說，沒有、沒有，縣長交待的階段性任務完成就好。

    賴致富從政歷程完整，原本被視為縣府「明日之星」，但去年突然提早退休，讓外界錯愕，他對外說，「想當快樂農夫」，而這個決定意外讓他躲過「火葬場爭議」，如今游振雄突然離世，賴致富得以「重返政壇」，現場來賓們無不覺得，時也、命也、運也。

    賴致富致詞說，王惠美縣長交付他員林市代理市長職務，委以重任，冀望市政能夠無縫接軌，感謝游市長對於員林市戮力從公，建設「幸福員林 智慧城市」，市政成績斐然，深植人心。代理期間，他會竭盡所能服務，帶領市公所團隊繼續為市民服務，秉持以人為本、以善為念的施政理念，依法行政、體恤民情的行政程序，配合縣政發展，員林優先，講求服務效率，提高服務品質。

    賴致富（右）從主祕賴冠宇（左）手中接過印信。（記者顏宏駿攝）

    賴致富（右）從主祕賴冠宇（左）手中接過印信。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播