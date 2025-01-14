為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    金門海域黃魚大咬 中國漁船「撈過界」近到可以上岸

    金門有民眾目睹中國漁船「撈過界」，一度近到快可以上岸。（民眾提供）

    金門有民眾目睹中國漁船「撈過界」，一度近到快可以上岸。（民眾提供）

    2025/01/14 08:04

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門海域黃魚、午魚大咬，昨晚引來兩艘中國漁船「撈過界」，甚至迫近金門岸邊約10公尺，海巡署艦隊分署第9海巡隊據報實施驅離並表示，已從昨日深夜起強化勤務部署，於金門烏沙角、鳳嘴南方及檳榔嶼水域加派近岸多功能艇配合大艇實施防堵、取締。

    漁民說，在烈嶼鄉南山頭沙溪堡一帶，看到「很扯」的畫面，非法越界的中國漁船竟然侵門踏戶，跑到距金門岸邊大概只有10公尺的地方，「捕魚捕到快上岸了」海巡艇似乎束手無策。

    1名退休老海巡說，該區域礁石多，中籍快艇速度快，要我方巡防艇夜間在淺礁區硬拚，仍有風險，權衡之下，巡防艇施予驅離，並持續於線邊防堵。

    金門海巡隊表示，近日海象趨緩，又碰上烈嶼鄉周邊海域午魚、黃魚等高經濟價值魚類汛期，中國漁船越界有增加趨勢；海巡隊全天候派駐2艘巡防艇在烈嶼鄉南岸、北岸進行防堵，未料仍有2艘中國快艇入夜後突破海巡防線，闖入岸際作業。金門海巡隊立即加派CP-1031配合線上10073艇進行驅離，約晚間8點30分，中籍快艇見巡防艇抵達，已立刻往福建省漳州方向逃逸。

    海巡隊強調，已掌握海域情勢變化，並自13日深夜起強化勤務部署。

    金門正逢午魚、黃魚汛期，兩艘中國漁船非法越界捕魚。（民眾提供）

    金門正逢午魚、黃魚汛期，兩艘中國漁船非法越界捕魚。（民眾提供）

    海巡署艦隊分署第九海巡隊表示，已從十三日深夜起強化勤務部署，於金門烏沙角、鳳嘴南方及檳榔嶼水域加派近岸多功能艇配合大艇實施防堵、取締。（金門海巡隊提供）

    海巡署艦隊分署第九海巡隊表示，已從十三日深夜起強化勤務部署，於金門烏沙角、鳳嘴南方及檳榔嶼水域加派近岸多功能艇配合大艇實施防堵、取締。（金門海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播