金門海域黃魚大咬 中國漁船「撈過界」近到可以上岸

金門有民眾目睹中國漁船「撈過界」，一度近到快可以上岸。（民眾提供）

2025/01/14 08:04

〔記者吳正庭／金門報導〕金門海域黃魚、午魚大咬，昨晚引來兩艘中國漁船「撈過界」，甚至迫近金門岸邊約10公尺，海巡署艦隊分署第9海巡隊據報實施驅離並表示，已從昨日深夜起強化勤務部署，於金門烏沙角、鳳嘴南方及檳榔嶼水域加派近岸多功能艇配合大艇實施防堵、取締。

漁民說，在烈嶼鄉南山頭沙溪堡一帶，看到「很扯」的畫面，非法越界的中國漁船竟然侵門踏戶，跑到距金門岸邊大概只有10公尺的地方，「捕魚捕到快上岸了」海巡艇似乎束手無策。

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1名退休老海巡說，該區域礁石多，中籍快艇速度快，要我方巡防艇夜間在淺礁區硬拚，仍有風險，權衡之下，巡防艇施予驅離，並持續於線邊防堵。

金門海巡隊表示，近日海象趨緩，又碰上烈嶼鄉周邊海域午魚、黃魚等高經濟價值魚類汛期，中國漁船越界有增加趨勢；海巡隊全天候派駐2艘巡防艇在烈嶼鄉南岸、北岸進行防堵，未料仍有2艘中國快艇入夜後突破海巡防線，闖入岸際作業。金門海巡隊立即加派CP-1031配合線上10073艇進行驅離，約晚間8點30分，中籍快艇見巡防艇抵達，已立刻往福建省漳州方向逃逸。

海巡隊強調，已掌握海域情勢變化，並自13日深夜起強化勤務部署。

金門正逢午魚、黃魚汛期，兩艘中國漁船非法越界捕魚。（民眾提供）

海巡署艦隊分署第九海巡隊表示，已從十三日深夜起強化勤務部署，於金門烏沙角、鳳嘴南方及檳榔嶼水域加派近岸多功能艇配合大艇實施防堵、取締。（金門海巡隊提供）

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