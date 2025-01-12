中國疑為攻台打造特殊駁船 專家：想跨過紅色海灘雷區

國外軍事新聞網站「海軍新聞」（Naval News）報導，中國正在建造至少5艘新式駁船，似為了武力犯台的兩棲登陸作戰，使共軍能以特殊方式讓大量戰車登陸台灣使用。（圖擷取自臉書）

2025/01/12 16:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國外軍事新聞網站「海軍新聞」（Naval News）報導，中國正在建造至少5艘新式駁船，似為了武力犯台的兩棲登陸作戰，使共軍能以特殊方式讓大量戰車登陸台灣使用。對此，台灣軍事專家分析，中共打造這種兩棲登陸船，主要是想跨過紅色海灘的雷區，使用這種方式登陸，只會成為打擊目標。

報導揭露，在中國廣州的造船廠一些不尋常的特殊駁船，至少有3至5艘或更多。這些駁船從船首延伸出特別長的道路橋，似與共軍日後要登陸台灣的軍事行動相關。且多個消息來源證實，中共確實在打造兩棲登陸作戰的專用駁船。

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國防院國家安全研究所研究員沈明室今日接受本報訪問表示，戰時「紅色海灘」會有火山佈雷系統（Volcano mine system），中共打造具備登陸通道的新型船隻，主要是想跨過雷區，因為用掃雷方式，速度非常慢，用這種駁船的特殊載台就可直接登陸，不用經過沙灘，不會有踩到地雷的危險。

不過，沈明室指出，共軍要使用這種船進行登陸，須排除沙灘上都沒有我方軍隊駐守才有可能，而且用這種方式登陸，只會成為打擊目標。

沈明室分析，歷年漢光演習反登陸作戰項目中，第一線海岸守備部隊會有火砲、機槍陣守，也會有反裝甲火箭和飛彈，如果這些船隻要運用特殊載台登陸，在還沒有登陸之前，風險都非常高。

他強調，因為國軍第一線海岸守備部隊會用建置武器、火箭、火砲攻擊，第二線軍團、作戰區的火砲、自走砲或武裝直升機，都可以攻擊這些目標；如果還有海軍戰力的話，飛彈快艇和陸地上機動的反艦飛彈，也可以摧毀這些目標。

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