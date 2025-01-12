中市公民團體罷免熱烈 綠營主委稱黨中央未介入、藍營質疑合法性

台中市公民團體罷免國民黨中二至中六選區立委，號稱「台中同花順」（許姓志工提供）

2025/01/12 11:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市多個公民團體從去年5月就開始罷免國民黨市區立委，今年則是擴大到中二至中六選區，大喊「同花順」，而民進黨立法院黨團總召柯建銘及台南市籍立委林俊憲則是高喊大罷免，對此，民進黨中市黨部主委許木桂強調，黨中央對罷免並未指示，一切都是公民團體自發；國民黨中市黨部主委顏文正表示，目前不會反制罷免民進黨蔡其昌及何欣純，但依法要對本屆立委罷免要從2月1日才能開始連署，現在連署合法嗎？中選會不出來說清楚嗎？

目前全國各地公民團體如火如荼展開罷免國民黨區域立委，台中市公民團體尤其踴躍，不但從中市市區3位廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，現今已增加中二選區顏寬恒及中三選區楊瓊瓔，從中二至中六選區，公民團體稱為「同花順」。

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對於民進黨中央是否有推動大罷免，中市黨部主委許木桂則強調，黨中央沒有指示要介入罷免，強調都是公民團體自發。

至於國民黨是否會反制也推大罷免？國民黨中市黨部主委顏文正表示，目前沒有要推罷免蔡其昌及何欣純，他同時質疑，依法規定本屆罷免連署應從2月1日開始，但公民團體卻從去年就開始，這些連署合法嗎？中選會是否清楚？

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