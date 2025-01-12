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    「釘孤枝」遊行嗆「法律系滾出司法圈」 律師林智群開玩笑「造句」

    民眾黨111「釘孤枝」遊行現場的抗議布條引起網友討論。（圖擷取自「林智群律師（klaw）」臉書粉絲專頁）

    民眾黨111「釘孤枝」遊行現場的抗議布條引起網友討論。（圖擷取自「林智群律師（klaw）」臉書粉絲專頁）

    2025/01/12 09:35

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨於11日在自由廣場前舉辦「釘孤枝」遊行，宣稱有「15萬人」在現場抗議民眾黨前主席柯文哲遭遇司法不公。有網友在現場發現抗議標語，竟寫著「法律系滾出司法圈」，引起網友熱議。律師林智群分享該圖片，並開玩笑地「造句」：「醫學系滾出醫療體系」；科技專家許美華也笑說：「快笑翻！到底是多瘋？」

    在社群媒體「Threads」上有多名網友貼出「釘孤枝」遊行現場訴求標語布條內容，其中一面放在地面上的布條寫著「林環牆、賀德芬，司法正副院長，彭文正接法務部長，法律系滾出司法圈！」，布條右下方則寫著「廢除律師制度吸血鬼」，引起網友熱議。

    律師林智群在臉書分享該圖片，開玩笑地「造句」：「醫學系滾出醫療體系」，並說：「文化大革命的時候，醫生、教授好像也都被調去掃廁所、下鄉種田。」律師吳俊達11日也在臉書發文：「不知道標語內容是誰想出來的，非常有創意，但是實在非常蠢，而且應該沒先問過國昌主席。」並附註「你們知道台灣律師費已經是亞洲最低的嗎？」

    科技專家許美華11日也在臉書提及此事：「聽說今天有個標語是『法律系滾出司法體系』，照樣造句『電機系滾出半導體』、『醫學系滾出醫療體系』快笑翻！到底是多瘋？」

    該布條的標語也吸引網友熱議：「立法委員滾出立法院」、「好喔，中國國民黨滾出中華民國～」、「沒問題。以後小草生病，給電機系看病好了。」、「翁曉玲、吳宗憲、黃國昌、黃珊珊，法律系都滾出立法圈。」、「到底受了怎樣的教育會做出這樣的標語？」

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