憲訴法覆議案遭否決後出招 黨政人士：擬由民進黨團提「預防性權利救濟」

立法院昨否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，行政院政委林明昕前天拋出「預防性權利救濟」，據了解，目前不會由行政院提出，而是由立法院民進黨團提出。（資料照）

2025/01/11 06:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院昨否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，對於後續憲政救濟的方式，行政院政委林明昕前天拋出「預防性權利救濟」，據了解，目前不會由行政院提出，而是由立法院民進黨團提出。由於擔心民進黨政府出奇招，立院司法法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲15日就要司法院、法務部針對「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」進行專題報告。

黨政人士解釋，所謂預防性權利救濟，規定在民事訴訟法第246條，公法上也有，是在法律生效前提出的救濟，阻止法律生效，這是經常使用的訴訟策略，而大法官受理後，認為有急迫必要性，有違憲之虞，可先做暫時處分，先凍結條文。

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至於法律生效後，他說，也可以像去年的國會擴權法案，向憲法法庭提出暫時處分。不過，由於憲訴法有新舊法適用的問題，因此必須要在法律正式生效施行前，提出暫時處分，大法官才能適用舊法處理暫時處分，預防性權利救濟是可行的方式。

對於民眾黨立委黃國昌批評預防性權利救濟是毀憲亂政，知情人士則指出，黃國昌於步入政壇前，曾於中研院法研所擔任研究員，是該所少數專精民事訴訟法的專家，且著作等身，對於法學緒論上「準用」概念駕輕就熟，不過憲法訴訟法在2019年有大幅度的修正，黃恐因政治工作繁忙，而漏未注意憲法訴訟法有準用到民事訴訟法的相關規定。

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