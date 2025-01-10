「花蓮不收支傅宝」貼紙加印1000份！拔傅連署再開催 警到場戒備

今天晚間拔傅連署在花蓮市石來運轉廣場，支持的年輕人自發性當人肉宣傳看板，背著罷免傅崐萁背包表達拒絕「支傅寶」心聲。（記者花孟璟攝）

2025/01/10 20:50

首次上稿 17:44

更新時間 20:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台掀藍委罷免潮，花蓮縣雖然被戲稱「花蓮藍」，地方青年仍發動「微光花蓮、拔傅行動」，罷免國民黨立委傅崐萁第一階段提議連署已破千份，上週推出限量免費索取的「花蓮不收支傅宝」貼紙馬上被拿光，本週加印1000份，今晚7點在花蓮石來運轉廣場的連署「散步」就拿得到。警方派車到場戒備。

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「花蓮不收支傅宝」貼紙上週推出後爆紅，「不是花蓮人也想拿」。微光花蓮團隊志工說，有許多支持者看到新聞找到團隊，希望可以助印，但目前還是由設計師自掏腰包，由於不是登記的民間社團，不方便接受捐款。

設計師自行加印的「花蓮拒絕支傅宝」、「我是花蓮人、我不愛花蓮王」3款貼紙各1000份，昨晚已寄送到花蓮，完成連署書的民眾就可獲贈貼紙一張，3種任選1張，為拔傅連署添加柴火，「希望拔傅熱度持續升溫」！

微光團隊指出，花蓮拔傅連署散步今晚重回花蓮市石來運轉廣場舉辦，晚上7點開始到8點半，雖然天氣冷颼颼，但拔傅的熱血沒有停，現場人潮一波波。支持民眾說，20多年來深深感受到花蓮從公部門到私部門，資源都被傅家把持，傅還在國會搗亂議事規則，為了民主不要再走回頭路，花蓮人也必須挺身站出來自己罷免傅崐萁。

團隊指出，上週沒跟到花蓮市、吉安鄉快閃連署的支持者，北區今天晚上7點可到花蓮市石來運轉廣場、後天（12日）早上9點到10點到吉安國小。

拔傅連署也將前進中南區鄉鎮，明天早上10點到12點在瑞穗火車站、下午2點到4點在玉里鎮台灣黑熊教育館前公園；12日上午11點到12點壽豐教會、下午2點到3點鳳林鎮民廣場、下午3點40分到5點光復商工外人行道，現場連署記得攜帶身分證、印章。

團隊指出，連署行動展開以來，不僅歪歪歪甜點新城店響應代收連署書，其他店家也紛紛響應，包括花蓮市富安路85號後站機車出租店、花蓮市光復街102號木容Muron，；每週拔傅連署行動最新訊息，可上臉書搜尋「微光 shimmer.tw」粉絲頁查詢。

花蓮不收支傅宝貼紙、我是花蓮人我不愛花蓮王貼紙各加印一千份，今天起的連署活動現場就能拿到。（花蓮微光團隊提供）

民眾紛紛響應填寫罷免提議書。（記者花孟璟攝）

許多民眾響應拔傅連署，今晚到花蓮市石來運轉廣場「散步」。（記者花孟璟攝）

今天晚間拔傅連署在花蓮市石來運轉廣場，警方派車到場戒備。（記者花孟璟攝）

花蓮不收支傅宝貼紙、我不愛花蓮王三款貼紙各加印1000份，連署就送一張。（花蓮微光團隊提供）

花蓮人罷免傅崐萁現場連署，12日舉辦四場次。（花蓮微光團隊提供）

花蓮人罷免傅崐萁現場連署，10日、11日舉辦3場次。（花蓮微光團隊提供）

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