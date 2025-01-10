大潤發結合案全聯捐3億引熱議 公平會委員洪財隆︰立委誤解太過沉重

公平會委員洪財隆。（記者陳宇睿攝）

2025/01/10 15:53

〔記者歐宇祥／台北報導〕立法院將排審公平委員會人事案，因高通訴訟和解案、全聯大潤發結合案遭誤解，公平會委員洪財隆成在野黨立委抨擊焦點。洪財隆接受本報「官我什麼事」節目專訪澄清，全聯結合案中有關允諾每年捐款一定金額投入公益，原就在其「附加承諾」中，自己只是建議可擴及贊助體育或棋藝等活動，該案也是經過合議制的過半數委員同意，且最終每年3億元的公益捐贈也僅約500萬元投入體育或棋藝等贊助，部分立委對他誤解太過沉重。

公平會是在2022年7月決議通過全聯大潤發結合案，不禁止其結合，但提出七項「附加負擔」，以確保結合後「整體經濟利益」大於「限制競爭之不利益」，即保障消費者、供應商不因結合案而影響其合理權益。

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洪財隆解釋，有關部分立委質疑的未來3年每年捐款3億元部分，是全聯為了爭取結合案通過而提出的「附加承諾」，原本全聯允諾是1到2億元，但審議會中他建議既然全聯展現誠意願加碼投入公益，為何不擴及贊助體育或棋藝等活動，金額才增加到3億元，且這項「附加承諾」並未限制全聯該怎麼分配公益投入金額，最終每年3億元的公益捐款也僅約500萬是贊助體育或棋藝活動，部分立委應該是誤解，這對他個人而言太過沉重！

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