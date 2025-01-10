新北高中生揮舞五星旗 南市議員將提案促教局補充開羅宣言教材

南市議員李啟維（左）召開記者會指出，台灣主權正本清源就是要揭穿「開羅謊言」。（記者蔡文居攝）

2025/01/10 14:24

〔記者蔡文居／台南報導〕新北市某高中生揮舞五星旗，高喊希望2025年台灣回歸中國祖國，引起國人一片譁然。民進黨台南市議員李啟維今天召開記者會指出，台灣主權正本清源就是要揭穿「開羅謊言」，會有此現象和高中歷史課本「根據開羅宣言台灣交還中國」的內容有很大關係，他將在議會提案，要求台南市教育局增加高一歷史課本開羅會議部分的補充教材。

南市教育局則表示，會舉辦校長相關開羅宣言史料研習，朝增加補充教材會來努力。

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李啟維表示，高一歷史課本，不管哪一間出版社，哪一個版本都說，根據開羅宣言台灣歸還中國，這些高中生有這樣的舉動，是因為他們在學校讀到歷史課本就是這樣寫的。

李啟維說，他們一直以來就在議會推動，要求政府改正教科書，關於開羅宣言的不實內容，台南市政府曾經答應根據歷史文獻資料，增加教科書開羅會議的補充教材，但最後卻不了了之，近來看到高中生高舉紅旗的同時，更應儘速改正誤導歷史的教科書。

李啟維說，真理只有一個，越辯越明，開羅會議蔣介石主張，戰後台灣歸還中華民國，美國總統羅斯福反對，1943年12月24日爐邊會談，清楚表示開羅會議沒有台灣歸還中國，開羅宣言起草人邱吉爾也肯定舊金山和約日本放棄台灣，而非交給中國。

李啟維說，近來中國軍機侵台變本加厲，在台灣內部培養親中勢力，武裝革命國會亂台第五縱隊，無所不用其極，中國一再宣稱，根據開羅宣言擁有台灣主權，然後我們的高一歷史教科書，外交部網站說帖也這樣寫，這不是在鼓勵中國嗎？

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