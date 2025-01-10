為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    媒體稱內政部預算獨厚 黑熊學院駁斥：多無償提供協助

    黑熊學院執行長朱福銘。（圖取自黑熊學院官網）

    黑熊學院執行長朱福銘。（圖取自黑熊學院官網）

    2025/01/10 13:24

    〔記者方瑋立／台北報導〕針對《鏡週刊》昨報導指稱內政部編列預算獨厚個別民防NGO，黑熊學院今（10）表示，未曾知悉相關預算編列，更遑論有指定預算情況，民間團體協助內政部及縣市政府動員準備是常見民力支援模式，黑熊學院過去僅提供民防準備意見。

    黑熊學院執行長朱福銘表示，該報導內容絕非事實，學院未曾知悉內政部預算計畫相關內容，報導刊登前也未收到記者詢問與查證，對此片面解讀捏造不符事實的報導保留法律追訴權。

    朱福銘指出，報導所指計畫全稱為「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」，其中不僅沒有指名個別民間團體，如細看計畫書，也不難發現計畫所指之民防業務實際執行單位，都是現存於中央以及市政府體系之單位，根本沒有以民間團體為執行單位的說明。

    朱福銘說，相關資料都可於公開搜尋查閱，遺憾該記者未發揮查證之專業，以不風捉影造謠抹黑，意圖傷害台灣民防推廣組織的形象與社會信任。

    黑熊學院強調，民防工作是台灣當務之急，也是國家韌性之首要，同時有賴民眾與民團參與，黑熊學院不樂見有限定特定組織情況發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播