媒體稱內政部預算獨厚 黑熊學院駁斥：多無償提供協助

黑熊學院執行長朱福銘。（圖取自黑熊學院官網）

2025/01/10 13:24

〔記者方瑋立／台北報導〕針對《鏡週刊》昨報導指稱內政部編列預算獨厚個別民防NGO，黑熊學院今（10）表示，未曾知悉相關預算編列，更遑論有指定預算情況，民間團體協助內政部及縣市政府動員準備是常見民力支援模式，黑熊學院過去僅提供民防準備意見。

黑熊學院執行長朱福銘表示，該報導內容絕非事實，學院未曾知悉內政部預算計畫相關內容，報導刊登前也未收到記者詢問與查證，對此片面解讀捏造不符事實的報導保留法律追訴權。

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朱福銘指出，報導所指計畫全稱為「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」，其中不僅沒有指名個別民間團體，如細看計畫書，也不難發現計畫所指之民防業務實際執行單位，都是現存於中央以及市政府體系之單位，根本沒有以民間團體為執行單位的說明。

朱福銘說，相關資料都可於公開搜尋查閱，遺憾該記者未發揮查證之專業，以不風捉影造謠抹黑，意圖傷害台灣民防推廣組織的形象與社會信任。

黑熊學院強調，民防工作是台灣當務之急，也是國家韌性之首要，同時有賴民眾與民團參與，黑熊學院不樂見有限定特定組織情況發生。

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